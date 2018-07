Am wahrscheinlich beneidenswertesten Platz von Port de Sóller, am Hang gelegen mit Blick auf die gesamte Bucht, ist das erste Hotel der neuen Marke Bikini Island & Mountain Hotel entstanden - die sprichwörtliche Krone an diesem idyllischen mallorquinischen Ort. Hinter der neuen Hotelmarke stehen keine Geringeren als die Gründer der 25hours Hotels und Christian Zenka, geschäftsführender Gesellschafter. Der herausragende Kreativkopf Armin Fischer zeichnet verantwortlich für das Interieur Design. Hier vereinen sich verschiedene Designepochen und Stilrichtungen zu einem unerwarteten, harmonischen Gesamtkonzept. Herausgekommen ist ein 114-Zimmer Hotel nach dem Motto „anything goes“, das strand-cool und naturverbunden aber auch luxuriös und inspirierend im Design ist. Vom ersten Neni Restaurant in Spanien, zwei Bars, entstanden mit konzeptioneller Unterstützung des legendären Gin Basil Smash Erfinders Joerg Meyer, bis hin zum poolnahen Santaverde-Spa mit zwei Behandlungsräumen – jede Facette des Bikini Hotels ruft zum Innehalten, Erholen und „einfach mal das Leben genießen“ auf. Eine leichte Aufgabe...

www.designhotels.com/bikini-island-mountain-hotel-port-de-soller



Port de Sóller ist einer der letzten Orte auf Mallorca, der es schafft die Balance zwischen zahlreichen Besucherströmen und der authentischen Atmosphäre zu bewahren. Hier sind, selbst im Hochsommer, die Straßen noch ruhig und das Gefühl von Dorfleben macht sich wohlwollend breit. Also, der perfekte Ort für das Bikini Island & Mountain Hotel Port de Sóller - dem neuen Hotel, welches dem Gypset-Lifestyle ebenso Tribut zollt wie seiner unmittelbaren Umgebung. Das völlig umgestaltete Gebäude liegt in bester Lage nur wenige Gehminuten zum Strand und der Promenade mit zahlreichen Bars und Restaurants entfernt – der fast schon malerische Anblick des Hafens sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Dank der historischen Straßenbahn "Tren de Sóller" lassen sich sowohl Sóller, die Hauptstadt Palma als aber auch der Rest der Baleareninsel leicht erkunden.



Bohemian Ästhetik durchdringt jede Ecke des Hotels. Inspiriert von der lässigen balearischen Lebensart und der natürlichen Pracht der Insel hat Armin Fischer von Dreimeta jeden noch so kleinen Winkel mit viel Farbe, Mustern und Pflanzen gestaltet – hier kommt original 1960er San Francisco Hippiefeeling auf... Natürliche Materialen spielen eine große Rolle. Sei es in Form von geflochtenen Palmenblättern, die als Schattenspender dienen, oder Weide, wie sie in dem auf Bali gefertigten Rezeptionstresen verwendet wird. Schon der Eingang mit einer Vielzahl an Pflanzen, Rattan Peacock Chairs und übergroßen Töpferwaren zollt dem Thema Natur Tribut. Anderenorts schaut man durch die Boho-Brille: mehr als 300 farbenfrohe, üppig bepflanzte Keramiktöpfe hängen tief von der Decke, während ein fast psychedelisches Wandgemälde mit Schwärmen von Schmetterlingen, Vögeln und Blumen des Berliner Künstlers Olaf Hajek prominent die Lobby in Szene setzt.



Alle 114 Zimmer und Suiten spiegeln in Design und Farben die kalifornische Hippie-Ära wider. Akzente setzen dabei die an die Decke gemalten Peace-Zeichen, Retro-Telefone, Muschelleuchten gesammelt auf asiatischen Märkten und mehrfarbige Läufer aus der Designfeder von Deniz Karyüz. Für den Strandausflug ist gesorgt: farbenfrohe tragbare Wonderboom Wifi Speaker stehen ebenso zur Verfügung wie mit Flamingos verzierte Strandtaschen, die in der hoteleigenen Lobby-Boutique zu erwerben sind. Aber auch auf der eigenen Terrasse oder dem Balkon kann man es sich gut gehen lassen. Große, handgefertigte Tagesbetten aus Bali laden hier zum Verweilen ein, Rattan-Lampen aus Indien sorgen in den Abendstunden für ein besonders warmes Licht.



Das Hotelleben außerhalb der Zimmer steckt ebenfalls voller Überraschungen. Das Neni, nach dem Konzept von Haya Molcho, empfängt seine Gäste auf der vierten Etage Panoramablick inklusive. Mit dem Tramuntana Gebirge im Hintergrund und dem einmaligen Blick auf Port de Sóller im Vordergrund, serviert das Team israelisch-orientalische Gerichte im beliebten Balagan-Style. Anschließend ruft die Donkey Bar. Bei lässiger Musik aus den 60ern und 70ern lässt sich die ein oder andere Gin-Spezialität ausprobieren. Hingucker des weitläufigen Außenbereiches ist der fünfeckige Pool mit seinem farbenfrohen Peace-Zeichen, geformt aus einer Serie an Blumenmosaiken. Für Abwechslung und Abkühlung beim Sonnenbaden bietet die Pikkini Poolbar kleine Snacks und Getränke, während im angrenzenden Spa Entspannung auf dem Programm steht. Egal ob bei einer Massage am Pool oder in einem der beiden Behandlungsräume, der weltweit erste Hotel-Spa von Santaverde, setzt auf die Kraft der Aloe Vera. Wer mag, kann sich aktiv in der Retro-Fitness-Area bewegen oder im Hamam und der Dampfsauna entspannen. Dank des Mobilitätspartners Mercedes stehen den Gästen drei Wagen - vom großen SUV bis zum E-Smart - kostenfrei für Touren zur Verfügung. Wer es lieber sportlich mag, kann mit einem der neuesten Fahrradmodelle von Stevens Bikes die Umgebung erkunden.



design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch – in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.



www.designhotels.com

www.designhotels.com/...



