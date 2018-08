Grüner Punkt initiiert mit "Spende Dein Pfand" Hilfsaktion für Kinderhospiz München

Mit seiner Hilfsaktion „Spende Dein Pfand“ hat der Der Grüne Punkt zusammen mit der Umwelttechnologiemesse IFAT (Messe München), Frauen verbinden und den Messe-München-Partnern Schuhbeck und able Catering 4.500 Euro für die „Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München“ gespendet. Während der IFAT 2018 waren in den Eingangsbereichen sowie an ausgewählten Gastronomie-Standorten Sammelbehälter aufgestellt worden, in die Pfandflaschen eingeworfen werden konnten. Davon machten die Besucher regen Gebrauch. Die Pfanderlöse wurden nun vom Grünen Punkt und den genannten Partnern mit Spenden aufgestockt, so dass Ende Juli insgesamt 4.500 Euro übergeben werden konnten.



„Die Aktion „Spende Dein Pfand“ führen wir vom Grünen Punkt mit Partnern bereits sehr erfolgreich an verschiedenen Flughäfen in Deutschland durch“, berichtet Martin Lausmann, Projektleiter beim Grünen Punkt. „Es hat uns gefreut, dass wir diese Aktion, deren Hauptzweck es ist, Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose zu schaffen und zugleich das Recycling von Einweggetränkeverpackungen zu fördern, erstmals auf einer Veranstaltung der Messe München erproben konnten und dass diese Initiative den Anstoß für eine so großzügige Spende gegeben hat.“



Die Aktion „Spende Dein Pfand“ unterstützt die Firmen-Philosophie des Grünen Punktes, Kunststoff einen Wert zu geben. Der soziale Zweck verbindet sich mit der Förderung des Recyclings von Einwegpfandflaschen aus Kunststoff.

