GUESS WHO'S BACK - der Kulturort Depot kehrt mit erstem Programm und neuer Internetseite aus der Coronapause zurück

Das große Plakat an der Fassade kündigt es bereits an: im Depot ist nach der Zwangspause wieder Leben eingekehrt!

Die Kunst- und Kulturschaffenden in der ehemaligen Straßenbahnwerkstatt freuen sich, ab Juni wieder mit Programm und offenen Türen für das Publikum da zu sein. Besuchen kann man die Depotler*innen übrigens nicht nur vor Ort in der Dortmunder Nordstadt. Unter www.depotdortmund.de wartet die neue Internetseite auf alle, die mehr über das Depot und das aktuelle Programm erfahren möchten. Dort sind auch die Hinweise zu den Hygienemaßnahmen zu finden, die bei einem Besuch in der Immermannstraße 29 zu berücksichtigen sind.



Das Jubiläumsjahr zum 25. Geburtstag des Vereins hatten sich die kreativen Köpfe des Hauses natürlich ganz anders vorgestellt. Mit Abstand und Schutzmaske, aber ohne Gäste? So wollte bisher keine richtige Feierlaune aufkommen. Während die Türen geschlossen bleiben mussten, wurde daher fleißig an einem neuen Webauftritt gearbeitet, um nach der Pause wieder voll durchstarten zu können.



Den Anfang macht nun passend zum Jubiläum die Ausstellung „Anne und Wir“, die dem Depot-Gründungsmitglied Anne Fischer gewidmet und vom 26. bis zum 12. Juli in der Galerie zu sehen ist. Der „ErsteWerktagDonnerstag“ am 2. Juli lädt von 17-20 Uhr zum Stöbern in die Ateliers. Im Rahmen der „Grafik aus Dortmund“ werden vom 4. bis zum 26. Juli die Wettbewerbsbeiträge für den Dortmunder Kunstkalender in der Mittelhalle ausgestellt.



Publikumslieblinge wie die „Rückblende“ und die „World Press Photo Ausstellung“ finden im Herbst 2020 statt, um möglichst vielen Fotofans und Politikinteressierten die besten Karikaturen und Pressefotos des Jahres präsentieren zu können.

