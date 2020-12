Gründliche Mundhygiene hilft nicht nur Erkrankungen wie Karies vorzubeugen, sondern kann auch vor Infektionen schützen.

VITIS® CPC protect Mundspülung von Dentaid bietet mit 0,07 % Cetylpyridiniumchlorid (CPC) doppelten Schutz:

-Mundhygiene: CPC reduziert Zahnbelag und Entzündungen.

- Infektionsschutz: CPC verringert die Erregerlast von Bakterien, Pilzen und einigen Viren – so auch Coronaviren – in der Mundhöhle und damit die Gefahr einer Infektion oder Übertragung.





Der Mund ist kein isoliertes System in unserem Körper, sondern es bestehen zahlreiche Wechselbeziehungen zwischen Mund- und Allgemeingesundheit. „Unsere neue VITIS® CPC protect Mundspülung bietet doppelten Schutz: Sie reduziert durch die hohe Konzentration von 0,07 Prozent CPC den oralen Biofilm und schützt so vor Karies und Zahnfleischentzündungen. Außerdem verringert sie die Virenlast im Mund und kann so den Infektionsschutz in der kalten Jahreszeit unterstützen“, so Matthias Glaser, Country Manager Deutschland von Dentaid. Dank ihrer spezifischen Formulierung erreicht VITIS® CPC protect auch schwer zugängliche Bereiche und der Wirkstoff verbleibt dort bis zu fünf Stunden.[i] Die Mundspüllösung schmeckt minzig frisch und trägt täglich angewandt zur optimalen Mundhygiene bei.



Karies, Gingivitis, Parodontitis: Mit CPC gegen Zahnbelag



Wenn der Biofilm, auch als Plaque oder Zahnbelag bekannt, nicht sorgfältig genug entfernt wird, verursacht er Schäden am Zahn, die Karies, und Entzündungen des Zahnfleischs (Gingivitis). Zahnfleischentzündungen können sich zu einer Parodontitis entwickeln, die im schlimmsten Fall zu Zahnverlust führt und auch die Allgemeingesundheit beeinträchtigen kann. Denn aufgrund der Entzündungsbotenstoffe, die durch Parodontitisbakterien freigesetzt werden, erhöht sich zum Beispiel das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Rheuma. Und auch andersherum: Menschen, die bereits an systemischen Erkrankungen wie etwa einem Diabetes mellitus leiden, müssen einen besonderen Blick auf ihre Mundgesundheit haben, da ihr Mund anfälliger ist.[ii] Der Wirkstoff Cetylpyridiniumchlorid CPC verhindert nachweislich die Bildung von Zahnbelag. Zudem reduziert er bereits angesammelte Plaque und hilft bei Zahnfleischentzündungen.[iii]



Erkältung, Grippe, Corona: Mit CPC gegen Infektionskrankheiten



Nicht erst seit Corona müssen wir uns vor Infektionskrankheiten schützen – gerade in der kalten Jahreszeit machen uns Erkältungen und grippale Infekte das Leben manchmal schwer. Die Viren finden genauso wie Bakterien und Pilze oft über den Mund ihren Weg in den Körper. Speichel und/oder Tröpfchen (Aerosole), die zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Sprechen entstehen, übertragen Viren wie Herpes, Influenza (Grippe) und Corona, aktuell SARS-CoV-2, munter weiter. Der Mund gehört also geschützt! VITIS® CPC protect ergänzt die tägliche Mundpflegeroutine und hilft, Zähne und Zahnfleisch gesund zu erhalten und eine gute Immunbarriere zu bilden.

Denn wie Studien zeigen, kann CPC dabei helfen, Infektionskrankheiten wie Grippe und Corona vorzubeugen.[i] Ebenso kann eine umfassende Mundpflegeroutine die Viruslast in der Mundhöhle reduzieren und so womöglich auch Schwere und Übertragungsrisiko von Infektionskrankheiten, die die oberen Atemwege betreffen, abschwächen.[ii],[iii] Auch hinsichtlich des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) verdichten sich die Hinweise in Bezug auf CPC.5,[iv] So lautet das Fazit einer aktuellen Übersichtsarbeit: „Antiseptische Mundspülungen, wie solche, die Cetylpyridiniumchlorid enthalten, können möglicherweise den Schweregrad von COVID-19 senken, indem sie die orale Viruslast bei infizierten Personen reduzieren und das Übertragungsrisiko durch Begrenzung der Viruslast in Tröpfchen oder in Aerosolen, verringern.“5



Die AHA+L-Regel erweitern: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften und verstärkte Mundhygiene!



Um die Verbreitung von Erregern insbesondere von SARS-CoV-2 einzudämmen, ist es wichtig, die sogenannte „AHA+L-Regel“ einzuhalten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßig Lüften. Doch auch ein bedeckter Mund kann noch zusätzlich geschützt werden. Daher erscheint es sinnvoll, die Regel um den Punkt ‚Verstärkte Mundhygiene‘ zu erweitern und Mundspüllösungen zum täglichen Infektionsschutz anzuwenden. Professor Roland Frankenberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde, betonte bereits im Frühjahr, dass eine gute Mundhygiene beziehungsweise eine gesunde Mundhöhle in Zeiten von Covid-19 noch wichtiger sei als sie es vorher ohnehin schon war. „Eine gesunde Mundhöhle ist immer eine bessere Immunbarriere als eine kranke Mundhöhle.8“ VITIS® CPC protect Mundspülung unterstützt die optimale Mundgesundheit. Denn nur eine gesunde Mundhöhle kann die Immunbarriere stärken und so vor Ansteckung schützen.



Dentaid: Denn kein Mund ist wie der andere



Mit dem Ziel, die Mundgesundheit von Menschen weltweit zu verbessern, entwickelt Dentaid seine Produkte. Die VITIS® Reihe umfasst ein vielseitiges Portfolio, um die Bedürfnisse jedes Mundes zu erfüllen: Von der Zahnbürste über die Zahnzwischenraumreinigung bis hin zur Zahnpasta und Mundspülung. Darin enthalten sind auch Produktlösungen für empfindliche Zähne, Zahnfleisch oder für die Pflege bei kieferorthopädischen Apparaturen. Darüber hinaus bietet Dentaid komplette Produktsysteme für spezifische Probleme wie Mundgeruch (Halita) oder Mundtrockenheit (Dentaid Xeros) an.

