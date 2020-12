Der Verwaltungsrat der DekaBank hat in seiner heutigen Sitzung Torsten Knapmeyer mit Wirkung zum 1. April 2021 zum Vertriebsvorstand bestellt. In dieser Rolle ist der 55-Jährige sowohl für den Retail- als auch den institutionellen Vertrieb zuständig. Knapmeyer verantwortet den Vertrieb bereits seit Jahresbeginn als Generalbevollmächtigter im Dezernat des Vorstandsvorsitzenden Dr. Georg Stocker.



Helmut Schleweis, Verwaltungsratsvorsitzender der Deka: „Torsten Knapmeyer hat als Generalbevollmächtigter zu Anfang des Jahres die Verantwortung für die gesamten Vertriebsaktivitäten der Deka erfolgreich übernommen. Mit seiner Bestellung schließen wir die vor einem Jahr begonnene Transformation des Vorstands unter dem Vorsitz von Dr. Georg Stocker ab. Gerade in der aktuellen Corona-Krise hat sich die Stärke des Deka-Vorstandsteams gezeigt.“



Torsten Knapmeyer ist seit fast 15 Jahren bei der Deka. Bevor er zu Jahresbeginn Generalbevollmächtigter der DekaBank wurde, verantwortete er als Geschäftsführer von Deka Immobilien Investment und WestInvest das weltweite Fondsmanagement, die Produktentwicklung und die Vertriebsunterstützung. Bereits in dieser Rolle war er auch für die Betreuung von institutionellen Kunden zuständig. Bis 2009 leitete er als Bereichsleiter der DekaBank den Retail-Vertrieb in Nord- und Ostdeutschland. Vor seinem Wechsel zur Deka war Knapmeyer seit 2003 zunächst Mitglied des Vorstands und später stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Werra-Meißner. Seine Karriere begann der Sparkassenkaufmann 1984 bei der Kreissparkasse Hildesheim, für die er ab 1998 als stellvertretendes Vorstandsmitglied und Geschäftsbereichsleiter S-Vermögensmanagement unter anderem das Private Banking, das Wertpapiergeschäft und den Eigenhandel leitete.

