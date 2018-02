Edler Goldschmuck von Degussa im Blumendesign zum Valentinstag

Eine Überlieferung besagt, dass in der Spätantike ein christlicher Priester, namens Valentin, Liebespaare getraut habe und den Frischvermählten als Segen Blumen aus seinem eigenen Garten mit auf den Weg gab. Am weltweit gefeierten Valentinstag beschenken sich deshalb am 14. Februar 2018 dieser Tradition folgend verliebte Paare. Dabei zählen besonders Blumensträuße und rote Rosen zu den beliebtesten Präsenten.



Vergänglich war gestern – Beständig ist heute



Jedoch können grazile Schnittblumen in Sträußen oder üppige Bouquets noch so eindrucksvoll sein – ihre Langlebigkeit ist bekanntlich eher von kurzer Dauer. Der Zauber der Natur schwindet bald und die Blumen beginnen zu welken. Um die Magie der Blumen aufrechtzuerhalten, hat der Edelmetallspezialist Degussa Goldhandel die Schmuckkollektion FLORO entwickelt, die die Schönheit der Flora in edlen Stücken verewigt. Die modernen Armspangen und Armbänder, Ohrhänger und Ohrstecker sowie Colliers aus feinstem 750er Gelbgold sind in ihrer Verarbeitung von anhaltendem Wert.



FLORO: eine Liebeserklärung an die Blumen



Als Teil der Kollektion VIAKORO stellen die Schmuckstücke FLORO eine Hommage an die bereichernde Schönheit von Mutter Natur dar. In ihr verschmelzen hochwertiges Gold und die organischen Strukturen lebendiger Pflanzen zu einem vollendeten Kunstwerk. Die zarten Muster und der warme Glanz des Edelmetalls wecken bei Trägerin und Betrachter Erinnerungen an heitere Sommertage und durch ihre Gestaltung spiegeln die Preziosen sowohl die Leichtigkeit der Natur als auch die Beständigkeit des Goldes wider. So vereinen sie die Attribute, die sich ein jeder für seine Liebe wünscht.



Die modernen Stücke bestechen neben ihrem filigranen Design durch das Wechselspiel von matten und polierten Flächen und erhalten daher eine besondere Lebendigkeit. FLORO betont die Eleganz und Freiheit ihrer Trägerin und begleitet sie mit verspielter Ästhetik durch den Alltag. Als ideales Geschenk für Naturverbundene und Goldliebhaberinnen findet sich die Kollektion in allen Degussa Niederlassungen oder unter www.viakoro.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren