Es gibt erneut gute Nachrichten in der DEG-Familie: Der Düsseldorf EXPRESS verlängert ein weiteres Mal sein Engagement bei den Rot-Gelben um ein Jahr. Das Unternehmen ist schon im fünften Jahr Team Partner des achtmaligen Deutschen Meisters. Der EXPRESS präsentiert im Rahmen der Heimspiele im ISS DOME u.a. die Starting Six und ist zudem mit weiteren Aktionen und Verlosungen im Umfeld der Rot-Gelben aktiv.



Gerd Cecatka, Verkaufsleiter Werbemarkt Düsseldorf EXPRESS: „Die DEG und der EXPRESS sind als Düsseldorfer Institutionen einfach ein gutes und starkes Duo. Deshalb freuen wir uns, auch weiterhin unsere gute Partnerschaft leben zu können!“ Christopher Schlenker, Leiter Sponsoring DEG Eishockey GmbH: „Wir sind sehr froh, dass der EXPRESS weiter an Bord bleibt. Das Unternehmen ist ein sehr aktiver und präsenter Partner für uns. Gemeinsam haben wir schon einige tolle Aktionen abseits der klassischen Werbepräsenzen erlebt. Wir freuen uns auf die Fortsetzung!“



Über EXPRESS



Tolerant, weltoffen, humorvoll und emotional – der Düsseldorf EXPRESS ist so wie die Menschen am Rhein. Als Boulevardzeitung informiert und unterhält der EXPRESS seine Leser täglich mit spannenden Berichten und kritischen Kommentaren.



Die Redaktion bereitet komplexe Themen aus den Ressorts Politik, Vermischtes, Lokales und Sport leicht verständlich und lesernah auf. Exklusive Aufmacher, abwechslungsreiche Serien und hochwertige Service-Inhalte machen den EXPRESS zur führenden Boulevardzeitung im Rheinland. Neben der täglichen Printausgabe, bietet der EXPRESS seinen Lesern digitale Kanäle wie die Website express.de, die EXPRESS-App und das E-Paper an.

