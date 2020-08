Pressemitteilung BoxID: 810640 (DARIUS QUINN)

Actionreicher Mix aus Fiktion und Fakten - Ein neuer Stern am Thriller-Himmel?

„Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste,“ sagte einst Heinrich Heine und bezog sich mit dieser Aussage seinerzeit wohl kaum auf moderne Thriller. Doch genau diese Werke sind es, die den Leser mit ihrer Spannung und authentischen Erzählweise bis zum Schluss in eine fiktive Welt eintauchen lassen, die auch nach dem Lesen noch für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Und genau das schafft auch das neue Werk eines Newcomers aus dem beschaulichen Dassel in Südniedersachsen.



Mit dem Roman „Die letzte Prophezeiung des Nostradamus“ bietet der Autor Darius Quinn einen actionreichen Mix aus Fiktion und gut recherchierten Fakten – und begeistert damit seine Leserschaft. Die im Buch beschriebenen Technologien existieren wirklich, auch die historischen Ereignisse sind korrekt – zumindest soweit es in den Geschichtsbüchern festgehalten ist. Der Autor gibt zum Schluss des Buches außerdem einen Einblick in seine Fantasie, indem er Fakten und Fiktion offenlegt.



In „Die letzte Prophezeiung des Nostradamus“ fällt Museums-Kurator Frank Fischer ein verschollenes Buch mit Prophezeiungen des berühmten Hellsehers Nostradamus in die Hände. Doch anstelle der üblichen nebulösen Verse stehen darin klare und eindeutige Vorhersagen: eine Kettenreaktion mehrerer Katastrophen, die zum Weltuntergang führen wird. Als sich die ersten beiden Prophezeiungen bestätigen, unternehmen Spezialeinheiten den Versuch, die Kausalkette zu durchbrechen. Dabei kommt ihnen eine Gruppe religiöser Fanatiker in die Quere, die Guardia: Sie glauben, dass Gottes Wille erfüllt werden müsse. Kein Mensch habe das Recht, den Tag des Jüngsten Gerichts zu verhindern. Die Guardia verfügt über quasi unbegrenzte Mittel und kennt keinerlei Skrupel in ihrem Bestreben, das Wissen um die Prophezeiungen geheim zu halten. Ausgerechnet Fischer, der introvertierte Gelehrte, findet sich unversehens in einem Wettlauf gegen Zeit und Vorsehung wieder, in dem jeder hinter ihm und seinem Buch mit der letzten Prophezeiung des Nostradamus her ist.



„Dieses Buch ist der Wahnsinn, ein Actionthriller, der einen auf der Stelle packt“, schreibt beispielsweise eine Leserin auf Amazon. „Ein packender, kreativer Page-Turner, nicht nur für Fans von Dan Brown und J.R. Dos Santos“, so Circlestones Book Blog. Ein weiterer namhafter Leser attestiert dem Newcomer Quinn eine geschickte Fusion aus Fakt und Fiktion: „Wirklich überrascht hat mich, wie er geschickt die Handlung auch mit historischen Fakten verknüpft: Daher liest sich das Buch ungemein flüssig und realistisch. … Gute, spannende Unterhaltung.“



„Die letzte Prophezeiung des Nostradamus“ ist auf amazon.de als E-Book (3,99 Euro) und Taschenbuch (14,99 Euro) erhältlich. Für Nutzer von "Kindle unlimited" ist das E-Book sogar kostenlos.



Weitere Informationen unter www.dariusqinn.de

