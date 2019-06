Pressemitteilung BoxID: 757547 (Dänemarks offizielle Tourismuszentrale)

Wie im Märchen: Hans Christian Andersen Festival auf der Insel Fyn

Hans Christian Andersen Festival in Odense auf der Ostseeinsel Fyn vom 18. - 25. August / 500 märchenhafte Veranstaltungen für alle Altersklassen

Vom 18. – 25. August 2019 verwandelt eine der größten Kulturveranstaltungen Dänemarks die Stadt Odense auf der Ostseeinsel Fyn in einen Abenteuerspielplatz. Das Hans Christian Andersen Festival entführt Besucher mit rund 500 Veranstaltungen, Shows, Konzerten, Tanz- und Theaterdarbietungen sowie Comedy und Street Performances in die Welt des großen dänischen Dichters. Das Programm des jährlich stattfindenden Festivals in Hans Christian Andersens Geburtsort ist für alle Altersklassen konzipiert und größtenteils kostenlos. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto “Alles ist möglich”. Weitere Informationen unter www.hcafestivals.com.



Grenzen überwinden, ausgetretene Pfade verlassen, die Magie der Dinge sehen, die Macht der Sprache spüren und Gemeinschaft suchen: Diese Werte ziehen sich wie ein roter Faden durch das Leben und Werk Hans Christian Andersens und bilden daher auch die Grundlage für das Programm des Festivals zu seinen Ehren. Ob märchenhafte Konzerte von dänischen Stars wie Mads Langer, Rasmus Walter, Nicklas Sahl und Alexander Oscar, Lichtshows in den Parks der Stadt, Straßenkunst mit magischen Fabelwesen oder Denkmuster durchbrechende Geschichtenerzähler – in allen Programmpunkten spiegelt sich der Einfluss Hans Christian Andersens wieder.



Odense ist mit knapp 180.000 Einwohnern Dänemarks drittgrößte Stadt. Sie atmet mit ihren zahlreichen Hans Christian Andersen-Attraktionen den Geist der Geschichte, ist mit einem neuen Hafenbad, Street Food Markt und innovativen Gourmet-Restaurants jedoch gleichzeig jung und modern – eine Stadt im Umbruch. Bis 2021 entsteht in Odense zudem auf rund 5.600 Quadratmetern ein neues Hans Christian Andersen Museum, eingebettet in einen großen „magischen“ Garten.



Weitere Informationen:

www.hcafestivals.com

www.visitodense.de

www.visitfyn.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (