Neue Runde des Projekts "Kunstpaten"

Currenta fördert das kunstpädagogische Projekt am Standort mit 3.800 Euro

Es herrscht konzentrierte Stille in dem hellen Raum im Haus im Park. Lediglich das Geräusch gleichmäßiger Pinselstriche ist zu hören: Fünf Seniorinnen und ein Senior bemalen ihre Kunstwerke. Es entstehen sogenannte „Lichtobjekte“, unter die eine kleine Lampe oder eine Kerze gestellt werden können, sodass sie im Dunkeln leuchten.



Kunst fordert und fördert

Annette Frenken, Sozialdienstleiterin im Haus im Park, freut sich, dass das Projekt schon zum wiederholten Mal stattfindet: „Die kreative Betätigung fördert die Lebensqualität und stärkt das Wohlbefinden. Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Arbeiten und das gegenseitige Unterstützen. Ich bin sehr froh, dass wir den Kurs mit der Förderung von Currenta wieder anbieten können.“ Jährlich unterstützt Currenta den Verein „Kunstpaten“ mit 3.800 Euro.



Currenta-Engagement am Standort bereits seit 2014

„Bei unserem Engagement im Umfeld des Chempark wollen wir an alle Nachbarn denken, jung wie alt“, sagt Mario Bernards, Leiter Politik- und Bürgerdialog. „Frau Wilczynski leistet als Kunstpatin eine wertvolle Arbeit und es ist den kreativen Senioren anzumerken, wie viel Freude sie an dem Kurs haben. Wir unterstützen dieses Projekt nun schon seit einigen Jahren immer wieder gerne.“ Bei den „Kunstpaten“ werden die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer einmal in der Woche bei ihrer kreativen Arbeit professionell begleitet. In Uerdingen ist Kunstpatin und Künstlerin Yvonne Wilczynski eine wichtige Bezugsperson. Von ihr ist auch das diesjährige Motto „In mir klingt ein Lied“. Und das kommt bei allen Beteiligten gut an. Kursteilnehmerin Margarete Gläser ist nicht zum ersten Mal dabei: „Es macht einfach Spaß und ist eine schöne Abwechslung zum Alltag“, findet sie und bekommt von den anderen Recht. Am Ende des dreimonatigen Kurses werden die fertigen Leuchtschalen im Rahmen einer Vernissage präsentiert und bekommen anschließend, wie die Werke aus den vergangenen Jahren, ihren festen Platz in der Senioren-Residenz.



Die Kunstpaten sind ein Zusammenschluss von bildenden Künstlern, Therapeuten und Pädagogen. Sie ermöglichen Menschen, denen der Zugang zu kultureller Bildung aus gesundheitlichen, sozialen oder finanziellen Gründen erschwert ist, Teilhabe an künstlerischen Projekten. Kreativität wird dabei als Teil des Alltags vermittelt. In jeder Phase des Lebens eröffnet sie Entwicklungschancen und trägt zum Gefühl der Selbstbestimmung bei. Ein aktueller Schwerpunkt des Vereins sind Programme für ältere, demenziell veränderte Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben. Currenta fördert diese Programme an den Standorten Krefeld-Uerdingen, Leverkusen und Dormagen. Currenta fördert diese Programme an den Standorten Dormagen, Leverkusen und Krefeld-Uerdingen jährlich mit über 11.000 Euro.



