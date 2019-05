Pressemitteilung BoxID: 753361 (CURRENTA GmbH & Co. OHG)

#JazuEuropa

Chempark wirbt für Europawahl

Allein schon hunderte Azubis sehen sie täglich: die Europabeflaggung vor den Ausbildungszentren am Chempark. Eine von zahlreichen Aktionen, mit denen die Unternehmen im Chemiepark auf die bevorstehende Europawahl hinweisen. Zusammen mit dem Verband der chemischen Industrie e.V. (VCI) wirbt der Chempark für die Europawahl.



Ja zu Europa – Wahlaufruf an die Belegschaft

Günter Hilken, Vorstandsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen beim VCI und Geschäftsführer beim Chempark-Manager und -Betreiber Currenta, betont die Bedeutung der Wahl: „Die Chemie- und Pharmaindustrie bekennt sich ausdrücklich zu einem geeinten Europa als Garant für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Frieden. Wir werben jedoch auch für eine Neuausrichtung der europäischen Industriepolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Branche zu erhalten. Vor allem aber werben wir für ein Ja zu Europa und sagen unseren Kolleginnen und Kollegen: Gehen Sie bitte zur Wahl und stimmen Sie für eine starke Europäische Union!“ Der passende Hashtag zum Wahlaufruf kommt dabei vom VCI: #JazuEuropa.



Startpunkt war Podiumsdiskussion mit Spitzenpolitikern mit der Belegschaft

Bereits im April stand die Europawahl im Fokus im Chempark: Damals hatten Bayer, Covestro, Currenta und Lanxess gemeinsam zur Diskussion unter dem Motto: „Stimmt die Chemie in Europa?“ vor allem auch die eigene Belegschaft aller drei Chempark-Standorte eingeladen. Hilken sagte damals vor über 100 Gästen im Kasino Leverkusen: „Die Europäische Union ist ein entscheidender Grund dafür, dass die chemische Industrie und die gesamte Wirtschaft hier im Land gut und zukunftssicher aufgestellt sind!“



Aber nicht nur die eigene Belegschaft konnte die teilweise kontroverse Diskussion der Politiker verfolgen: Die Veranstaltung wurde für die Öffentlichkeit frei zugänglich live über den Facebook-Kanal des Chempark übertragen und wurde mittlerweile tausendfach gesehen. Das Video ist dort nach wie vor zu sehen – genauso wie die Europabeflaggung an den Chempark-Standorten.



