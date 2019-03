CUBE Store Lohr am Main eröffnet die Fahrrad Saison

14.03.19

Passend zum Frühlingsbeginn und dem damit verbundenen Start in die Fahrrad-Saison feiert der neue CUBE Store in Lohr am Main am 23.03.2019 seine große Saison-Eröffnung mit einem E-Bike Festival. Auf die Besucher warten eine große Auswahl an CUBE-Testrädern und geführte E-Bike Touren. Daneben können sich alle Fahrrad Interessierten über die ganze Produktpalette von CUBE Bikes informieren - egal ob Fully, Hardtail, Trekking-, City-, Cross-, Renn-, oder Kinderrad - alle Modelle der Saison 2019 können auf der weitläufigen Teststrecke Probe gefahren werden.



Abwechslungsreiches Rahmenprogramm



Außerdem wird es an der Saison-Eröffnung ein buntes Rahmenprogramm geben. So baut das Team des CUBE Stores für die Kleinsten eine Hüpfburg auf. Auch der in Lohr beheimatete RV Viktoria Wombach wird mit seiner Radsportabteilung vor Ort sein und einen Geschicklichkeitsparcour betreuen. Hier können große und kleine Radfahrer ihr Können auf dem Zweirad unter Beweis stellen.Für das leibliche Wohl wird natürlich mit leckerem Essen und Getränke auch Bestens gesorgt sein.



Komplette CUBE Produktpalette



Der CUBE Store in Lohr am Main mit seinen 10 Mitarbeitern existiert seit gut einem halben Jahr und wird von der Bevölkerung aus Lohr, dem Spessart und weit darüber hinaus sehr gut angenommen. Die Ausstellungsfläche erstreckt sich auf rund 990 Quadratmeter und bietet den Kunden das komplette Produktsortiment vom tourentauglichen E-Bike bis hin zum supersportlichen Cross-Country-Mountainbike. Eine eigene Fachwerkstatt rundet das Gesamtpaket eines professionellen Fahrradfachgeschäfts ab.



Neben dem kompletten Fahrrad- und E-Bike-Sortiment findet der Kunde technisch und ergonomisch angepasstes Zubehör und eine eigene Fahrrad-Bekleidungs-Kollektion von CUBE.



CUBE Bikes ist Marktführer



CUBE Bikes aus dem oberpfälzischen Waldershof ist seit Jahren die führende deutsche Fahrradmarke. CUBE Fahrräder sind mittlerweile in mehr als 60 Ländern weltweit über den Fachhandel erhältlich. CUBE verkauft nach eigenen Angaben über 600.000 Räder im Jahr, beschäftigt rund 600 Mitarbeiter und unterstützt auch zahlreiche Profi-Sportler wie zum Beispiel das belgische Radsport-Team Wanty-Group Gobert (Tour-de-France) oder die Profi-Triathleten Lothar Leder, Michael und Andreas Raelert und Andreas Böcherer.

