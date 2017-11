Fortsetzung der Kooperation zwischen Kreishandwerkerschaft und Creditreform

„Aus der Region, für die Region!“ Das sind die Schlagworte, die für beide Kooperationspartner gelten, die ihre erfolgreiche Kooperation auch für die kommenden zwölf Monate fortsetzen wollen.



Als führende Auskunftei in Deutschland mit fast 130 Geschäftsstellen, bietet Creditreform Karlsruhe den Mitgliedern der Kreishandwerkerschaft ihre Dienstleistung zu besonderen Konditionen an. So können die Handwerksbetriebe bereits bei Auftragsannahme prüfen, ob ihr Kunde kreditwürdig ist. Auf das Handwerk abgestimmte Workshops und Seminare runden die Kooperation ab.



Wie auch im vergangenen Jahr treten beide Partner gemeinsam am 24. November 2017 in Bruchsal auf. Dort wird im Rahmen der Freisprechungsfeier erneut der Creditreform-Preis verliehen.





Creditreform Karlsruhe Bliss & Hagemann GmbH & Co. KG

Creditreform wurde am 1879 in Mainz als Kreditschutzorganisation gegründet. Ziel war es, ihre Mitglieder gegen den Missbrauch des Kredits zu schützen, sie beim Einzug von Außenständen zu unterstützen und eine sichere Auskunftserteilung durch ein Netzwerk mit anderen Kreditvereinen auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit zu definieren. Kurz nach der Gründung gab es in Deutschland 15 voneinander unabhängige Vereine nach der gleichen Idee, die sich 1883 unter der Dachorganisation Verband der Vereine Creditreform e. V. (VVC) mit Sitz in Neuss zusammengeschlossen haben.

