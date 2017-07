Vollsperrung der Kreuzung Schorbus/Leuthen (B169)

Ab Samstag, 22. Juli 2017, wird der Kreuzungsbereich zwischen Schorbus und Leuthen (B169) erneuert. Die Arbeiten, die unter Vollsperrung des betroffenen Abschnitts erfolgen, sollen bis Sonntag, 30. Juli 2017 abgeschlossen sein. Im Zuge der Baumaßnahme ergeben sich ab 22. Juli 2017 auch Veränderungen im Regionalbusverkehr der Linien 23 und 26. So sind weiträumige Umleitungen notwendig.



Die Linie 23 verkehrt zwischen Groß Gaglow entlang einer Umleitungsstrecke über Madlow und Klein Döbbern bis Auras und anschließend parallel zur B169 nach Leuthen. Die nachfolgenden Orte bis Welzow werden analog des regulären Linienverlaufs bedient. Die Haltestellen „Klein Gaglow Reinpuscher Weg“, „Hänchen Annahof“, „Klein Oßnig“, und „Schorbus Kreuzung Schorbus/Leuthen“ können leider nicht bedient werden.



Auch die Linie 26 verkehrt ab Groß Gaglow entlang eine Umleitungsstrecke über Madlow und Klein Döbbern bis Auras und anschließend zur Ersatzhaltestelle „Schorbus Ersatz“ in Höhe des Hotels „Am Kappenberg“. Die nachfolgenden Orte bis Casel werden analog des regulären Linienverlaufs bedient. Auch die Linie 26 kann die Haltestellen „Klein Gaglow Reinpuscher Weg“, „Hänchen Annahof“, „Klein Oßnig“, und „Schorbus Kreuzung Schorbus/Leuthen“ können leider nicht bedienen.



In Auras und in Schorbus werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.



Fahrgäste beachten bitte die geänderten Fahrpläne und planen aufgrund der Umleitungsstrecke etwas mehr Zeit ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Kundenzentrum in der Stadtpromenade oder im Internet unter www.cottbusverkehr.de.



Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.

