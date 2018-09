Avon Tyres bestätigt Sponsorship der AMD Custombike-Weltmeisterschaft

12.09.18

Eine Vereinbarung über die mehrjährige Unterstützung als Sponsor der Freestyle-Klasse bei der AMD Weltmeisterschaft im Custombike-Bau hat jetzt der britische Reifenhersteller Avon Tyres unterzeichnet.



Die AMD-Veranstaltung ist ein einzigartiger Custombike-Wettbewerb. Hersteller können sich mit einem Sieg bei einer von 13 jährlichen Veranstaltungen in der ganzen Welt qualifizieren. Initiiert wurde der Wettbewerb vom Fachmagazin American Motorcycle Dealer (AMD). Bei der kommenden Motorradmesse INTERMOT (3. bis 7. Oktober in Köln) wird sich in Halle 10 im Rahmen der „Intermot Customized“ der Sieger für das Finale der Europa- oder Weltmeisterschaft qualifizieren.



Die AMD Custombike-Wettbewerbe kennen vier verschiedene Klassen. So gibt es die Metric-Klasse für ausländische Motorräder, die Kategorie für Motorräder aus Kleinserien, die von geänderten Harley-Davidson-Maschinen und schließlich die Freestyle-Klasse. Der Sieger der letztgenannten Kategorie wird zum offiziellen Weltmeister ernannt. Für die Veranstaltung in Köln liegen 100 Nennungen von Veredlern aus über 30 Ländern vor. Gekürt werden die Sieger nicht durch eine Experten-Jury, sondern durch ein Mehrheitsvotum Interessierter.



„Als Hersteller ist Avon stolz auf seine lange Geschichte, und insbesondere als Trendsetter im Segment der Reifen für Custombikes sind wir stolz auf unseren guten Ruf in der Szene“, sagt Doug Ross, Leiter Verkauf Avon Motorradreifen weltweit. „Unsere Reifen sind bei vielen der namhaftesten, innovativsten und handwerklich herausragendsten Custombike-Herstellern erste Wahl.“



Als führender Anbieter von Custombike-Reifen seit den 1970er-Jahren wird Avon als Sponsor der Freestyle-Klasse, aus der schließlich der künftige AMD Custombike-Weltmeister gewählt wird, den Wettbewerb unterstützen. Das Renommée von Avon als Reifenhersteller für Custombikes entstand unter anderem durch die Zusammenarbeit mit der Custombike-Legende Arlen Ness. Mit dem Reifenmodell Avon Venom erreichte die Marke schnell eine hohe Beliebtheit bei den Custombike-Könnern in der ganzen Welt. Und mit dem Modell Cobra erweiterte Avon das Angebot, in dem auch besonders breite Reifen und solche mit Weißwand zu finden sind.



Avon arbeitet darüber hinaus mit Herstellern von modernen Klassik-Motorrädern, die oft die Ausgangsbasis für Custombikes sind, eng zusammen. Im Rahmen der INTERMOT wird Avon zudem einen neuen Custombike-Reifen präsentieren. Diese Neuheit befindet sich auf der Zielgeraden der



Entwicklung und wird in Köln erstmals zu sehen sein.



Weitere Informationen zum umfangreichen Reifenangebot von Avon finden Sie unter http://www.avonreifen.com und unter https://www.facebook.com/AvonTyresOfficial





