"Zukunft sichtbar machen": Innovationen in der Kinderradiologie - Wissenschaft, Forschung und Ethik im kinderradiologischen Alltag

Unter dem Tagungsmotto „Zukunft sichtbar machen“ findet vom 18.–20. Oktober 2018 in Linz die 55. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Radiologie (GPR) statt. Die internationale Fachgesellschaft der deutschsprachigen Kinderradiologen organisiert in jedem Jahr eine Tagung zum wissenschaftlichen Expertenaustausch mit Fortbildungskursen für Ärzte und medizinisch-technische Röntgenassistenten (MTRA). Auch in diesem Jahr gehören wieder international bekannte Spezialisten zu den Referenten. Tagungspräsidentin der diesjährigen Veranstaltung ist Prim. Dr. Brigitte Povysil, Institut für Pädiatrische und Gynäkologische Radiologie, Med Campus IV, Kepler Universitätsklinikum Linz. Co-Präsident ist Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner, Zentrales Radiologie Institut Med Campus III, Kepler Universitätsklinikum Linz.



Entsprechend dem Tagungsmotto „Zukunft sichtbar machen“ stehen Wissenschaft, Lehre, Forschung und medizinische Versorgung seit der Gründung der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität 2014 im Zeichen des Aufbruchs, in dem das neue Universitätsklinikum im Rahmen der bereits bestehenden modernen Spitalslandschaft unter dem Zusammenschluss der Frauen- und Kinderklinik, der Nervenklinik und des Allgemeinen Krankenhauses entstand.



„Mit neuen Wissensimpulsen, Impressionen und dem radiologischen Blick in die Zukunft erwartet uns ein abwechslungsreiches wissenschaftliches Programm mit interdisziplinären Expertensessions zu wichtigen Kernthemen der Kinderradiologie“, betonen Tagungspräsidentin Prim. Dr. Brigitte Povysil und Co-Präsident Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner. „Unsere Tagung bietet für alle beteiligten Berufsgruppen Interessantes, Neues und Überraschendes.“ Renommierte KinderradiologInnen, Pädiater und Neuropädiater, Kinderchirurgen, Neurochirurgen, Ethiker, Genetiker, Gynäkologen und Kinderkardiologen stellen neue Erkenntnisse vor und tauschen ihre Erfahrungen aus.



Spezielle Tagungsschwerpunkte sind die Themen „Innovative Bildgebung trifft Klinik“, „Pädiatrische Chirurgie, Onkologie, Neurologie und Kardiologie“, „Der moderne Kinderradiologe im interdisziplinären Kontext“ sowie „Kinderradiologie in Lehre und Forschung – Gegenwart und Zukunft“. Schwerpunktsessions beschäftigen sich mit Innovationen in der Kinderradiologie und der Verknüpfung von Wissenschaft, Forschung und Ethik im kinderradiologischen Alltag. Eine ganztägige RT/MTRA-Fortbildung mit praxisnahen Themen und neuen Blickwinkeln sowie der international besetzte Herz-MRT-Kurs runden die Tagung ab.



Alle Informationen sowie das wissenschaftliche Programm finden Sie auf der Kongress-Homepage www.gpr-jahrestagung.de.

