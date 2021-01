Allianz im Luxus! Sie gelten beide als Marktleader in ihrem Segment: „First Class & More“ als das führende deutschsprachige Informationsportal für Luxusreisen zu Insider-Preisen und die optimale Ausnutzung von Meilen- und Hotelprogrammen, Connoisseur Circle als das führende Printmagazin mit multimedialer Inspirations-Plattform für Reisende mit höchsten Ansprüchen. Beide Gesellschaften schicken sich jetzt an, ihre jeweilige Marktführerschaft mit einem gemeinsamen Auftritt nachhaltig auszubauen. Zum 28. Januar 2021 erhalten die rund 15.000 Members von „First Class & More“ sowie die rund 35.000 Members von „Connoisseur Circle“ exklusiv mit dem „First Class Connoisseur“ das erste monatlich erscheinende interaktive und multimediale Digitalmagazin. Die erste Ausgabe erscheint mit einem Umfang von 192 Seiten. Schwerpunktthemen sind u.a. die „One Island – One Resort”-Inseln der Malediven, Hotels und Hideaways auf Ibiza im Test, besondere Airline- und Hotel-Angebote sowie deren Bonusprogrammen und ein ausführliches Portrait der Qatar Airways.



Simone Dressler, Chefredakteurin des Connoisseur Circle: „Unser neuestes Magazin vereint das Beste zweier Welten: Exklusive Vielflieger- und Luxus-Deals mit dem geballten Luxusreise Know-How in puncto Trends, Tests und Travel-Lifestyle. Die DNA vom „First Class Connoisseur“ ist bestechend simpel und in seiner Art auf dem deutschsprachigen Medienmarkt bislang einzigartig: Vorteilsangebote auf cleverstem Niveau gepaart mit der Welt des Luxus und Reisen für echte Genießer“.



Alexander König, Gründer von „First Class & More“, mit rund 430.000 Facebook-Fans auch die größte deutschsprachige Facebook-Präsenz für Vielflieger: „Wir sind stolz darauf, in der COVID-Krise ein Reisemagazin geschaffen zu haben, das hochklassigen Reisejournalismus mit erstklassigen Deals und Insider-Strategien für den Luxusreisenden verbindet. „Connoisseur“ bedeutet „Kenner“, „Genießer“ und das ist genau, was den First Class Connoisseur ausmacht: Alles über außergewöhnliche Luxushotels, die besten Flugprodukte und die attraktivsten Insider-Deals jeden Monat erfahren, um dann auf Basis dieser Kenntnis einen bis zu 70% günstigeren First Class Urlaub zu genießen.“



„First Class Connoisseur“ ist ein Joint Venture der Medienunternehmen „First Class & More“ und der Connoisseur Circle Reiseservice GmbH. Mit dem „First Class Connoisseur“ erweitert der rund um den Globus tätige „Connoisseur Circle“ sein Portfolio an Medien und digitalen Angeboten mit Fokus auf den Luxustourismus. Bereits seit 2006 stehen internationale Luxushotels, exklusive Destinationen, Kreuzfahren und neue Reisetrends weltweit, unabhängig und objektiv in Print wie auch online unter www.ccircle.cc auf dem Prüfstand. Das renommierte Rating des Verlages „Die besten Hotels“ in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gilt als jährlicher Messgrad für die Branche und ist – durchgeführt mit TRUST YOU - das einzige mit standardisierten und vergleichbaren Bewertungskriterien über vier Länder.



Seit einem Jahr betreibt die Redaktion des „Connoisseur Circle“ mit dem „Travel Agent Circle“ zudem eine exklusive Business-to-Business-Plattform für Reisebüros. Einmal monatlich werden Mitarbeiter von Reisebüros im deutschsprachigen Europa über das innovative e-Magazin „CC VIP“ über relevante Branchen- und Insider -News aus der Welt des internationalen Luxustourismus informiert.

