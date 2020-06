Pressemitteilung BoxID: 802832 (Condé Nast Verlag GmbH)

VOGUE zeigt Cover ohne Menschen

Doppelausgabe über die Sehnsucht nach Sommer und Miteinander; Fotoproduktionen aus dem Lockdown von Claudia Knoepfel, Chris Colls, Alique u.a.

Die Juli/August-Ausgabe der deutschen VOGUE ist ein Spiegel unserer aktuellen Gefühlslage und Sehnsucht. Für das Cover und eine Fotostrecke inszenierte Julia Noni Accessoires am menschenleeren Strand in der Normandie. Das Cover zeigt ein wehendes Hermès-Tuch als meditatives Stillleben. Die komplette Ausgabe inklusive der Produktionen ist im Lockdown entstanden und zeigt sehr intime Zeitdokumente u.a. von Claudia Knoepfel, Alique, Chris Colls und Peter Philips.



„Sehnsucht Sommer: Was so schlicht und selbstverständlich klingt, wäre in jedem anderen Jahr Aufforderung und Auftakt zum unbeschwerten Genießen von Sonne, Wärme und Leichtigkeit”, so Christiane Arp, Chefredakteurin von VOGUE Deutschland, über die aktuelle Ausgabe. „Im Sommer 2020 bekam unser Heftmotto aber durch Corona eine andere Tiefe und Bedeutung. Die Sehnsucht, von der die Rede ist, war diesmal nicht nur die nach Strand und Meer, sondern vor allem die nach einem direkten und unverstellten Miteinander.”



Die Juli/August-Ausgabe von VOGUE unter dem Motto „Sehnsucht Sommer” ist ab 16. Juni 2020 im Handel erhältlich.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (