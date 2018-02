Flucht vor der Kältewelle

Temperaturen wie am Polarkreis: Der Winter gibt nochmal sein Bestes und bringt in den nächsten Tagen eisige Temperaturen von bis zu minus 20 Grad nach Mitteleuropa. Wen es spontan in die Wärme zieht, dem hat das Online-Reiseportal weg.de eine Liste mit Reisezielen zusammengestellt, in denen Urlauber derzeit mit viel Sonne und weißem Sandstrand statt Schnee rechnen dürfen.



Dubai – Sonne unter orientalischem Himmel:



Praktisch eine Garantie für sonnenreiche Tage haben Urlauber in der größten Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate. Mit 27 Grad Tagestemperatur können Reisende hier selbst im Winter rechnen. Das ermöglicht nicht nur einen Sprung ins Meer, sondern zum Beispiel auch einen Tagesabstecher in die Wüste.



Karibische Wärme in der Dominikanischen Republik:



Viel Wärme und Licht können Urlauber zudem in der Karibik erwarten. Ab Dezember gehört die Hurrikan-Saison zumindest für dieses Jahr der Geschichte an. Sie macht Platz für eine ebenso trockene wie weitestgehend sonnige Zeit. Rund 27 Grad locken Urlauber an die weißen Strände.



Thailand – Sawadee, liebe Sonne:



Wer die Tropen für seine Reise bevorzugt, der sollte Richtung Thailand fliegen. Das gastfreundliche Land in Südostasien wartet ebenfalls mit durchschnittlich 30 Grad auf. Möglich macht das die Trockenzeit in Südthailand, in der Urlauber die Winterzeit im Heimatland schnell vergessen.



Geheimtipp Kleine Antillen:



Zu den Geheimtipps mit ähnlicher Sonnen-Intensität zählen die sogenannten Kleinen Antillen, zu denen zum Beispiel Aruba gehört. Die kleine Karibikinsel punktet nicht nur mit schönen Stränden, sondern auch mit einer ansehnlichen Inselhauptstadt, netten Restaurants und idealen Einkaufsmöglichkeiten dank Duty Free-Angebot.



Sultanat Oman zum Aufladen der Batterien:



Ebenfalls sonnig schaut es mit 28 Grad im Sultanat Oman aus. Neben Strandurlaub bietet sich das Land am Persischen Golf auch für Rundreisen mit dem Mietwagen an. Es verfügt über eine überaus gute Infrastruktur und lässt sich somit perfekt auf eigene Faust erkunden.



Unter dem Himmel Floridas:



Ähnlich wie die Karibik verschieben sich auch in Florida die Klimabedingungen zu Gunsten sonnenhungriger Urlauber. An den Stränden Miamis und Fort Lauderdale können die Gäste mit stolzen 28 Grad am Tag rechnen. Wer eine Pause vom Sonnenbaden braucht, der sollte sich eine Runde Outlet-Shopping in den großen Malls des Sunshine States gönnen.



Sonne satt in Down Under:



Wem das noch nicht weit genug ist, der sollte die rund 20 Stunden Anreise Richtung Australien auf sich nehmen. Dort herrscht Sommer, wenn es bei uns wintert. Je nach Urlaubsort kann man sich in Down Under über 29 Grad freuen. Klassiker sind natürlich Sydney und Melbourne, ein sonniger Geheimtipp wäre aber auch die Region rund um Perth in Westaustralien.



Vergleichsweise kurzer Flug auf die Kanaren:



Wer nicht so weit fliegen möchte und dazu die Zeitverschiebung scheut, für den sind die Kanaren genau das Richtige. Hier gibt es mit 16 Grad Tagestemperatur zwar nicht so viel Wärme wie in der Karibik oder in Asien, zum Sonne tanken reicht es aber allemal. Ob Gran Canaria, Teneriffa oder Fuerteventura: Auf den Inseln im Atlantik lassen sich die Akkus wieder auffüllen.



Viel Sonne am Roten Meer:



Auch die Strände Ägyptens sind gerade einmal rund vier Stunden Flug entfernt. Gleichzeitig warten dort Tage mit bis zu 26 Grad auf die Gäste. Warm und hell ist es ebenso an den Stränden von Hurghada wie an den Küsten der nahegelegenen Orte El Gouna oder Marsa Alam.

