Auf zum Pilates Retreat im COMO Shambhala Estate, Bali

Diesen Herbst dürfen Pilates- und Fitnessbegeisterte einen großen Schritt auf ihrem Weg zur perfekten Haltung machen: Das COMO Shambhala Estate, Flagschiffhaus der COMO Hotels auf Bali und weltweit renommiertes Destination-Spa lädt vom 19. bis zum 25. Oktober 2017 zu einem Pilates Retreat mit Fitness-Expertin und Personal Trainer, Amy Buck.



Im Rahmen einer individuellen Analyse erfährt jede(r) TeilnehmerIn des Retreats mehr über seine Haltung und erhält im Anschluss auf seine physiologische Konstitution zugeschnittene Empfehlungen für Übungen zur Optimierung etwaiger Unstimmigkeiten des Bewegungsapparats. Während der täglichen, morgendlichen Sessions werden insbesondere die Muskeln rund um die Gelenke wieder in Einklang gebracht. In den "Pilates Flow" Stunden am Nachmittag werden dann die neu erlernten Methoden der Körperausrichtung in fließende Bewegungsabläufe eingebaut.



Mit ihrer Ausbildung in Sportwissenschaft und Kinesiologie, sowie ihrer daraus resultierenden Laufbahn hat Amy Buck sich vollends der Gesundheit von Körper und Geist mittels körperlicher Betätigung verschrieben. Sie wurde in Seattle als "Advanced Pilates Instructor" zertifiziert, und hat zudem diverse Ausbildungen, unter anderem als Personal Fitness Trainer, Snowboard und Outdoor Abenteuer-Guide, TRX und Zumba® Lehrerin absolviert. Amy Buck glaubt, dass jeder Mensch sportliche Aktivitäten gezielt einsetzen kann, um Körper und Geist bewusst zu steuern sowie zugleich die Symmetrie und Koordinationsfähigkeit zu verbessern.



*** Das Retreat umfasst drei tägliche Mahlzeiten aus der gesunden COMO Shambhala Küche, fünf Tage Pilates mit Amy Buck, sechs Nächte in einem Garden Room inklusive dem Service eines persönlichen Assistenten und Zugang zu allen auf dem Estate, täglich angebotenen Aktivitäten sowie die Transfers von/zum Flughafen. Preis pro Person ab 4.615 $. ***



Über COMO Shambhala Estate



Das COMO Shambhala Estate ist ein spiritueller Rückzugsort und ein Gesundheitszentrum, das ein ganzheitliches Wellnessprogramm mit hochmodernen Räumlichkeiten und einem außergewöhnlichen Villenkonzept kombiniert. Die Lage ist einzigartig, eingebettet in einer üppigen Dschungellandschaft, am Ufer des Flusses Ayung und einer sonnenreichen Lichtung nördlich von Ubud. Speziell ausgebildetes Fachpersonal für Yoga, Pilates und Tai’Chi steht den Gästen mit Inspiration und Rat zur Seite. Es arbeitet Hand in Hand mit den Guides für Mountainbiking, Wandern, Klettern, Rudern, Whitewater Rafting und Outdoor-Zirkeltraining zusammen. Asiatische Therapien und eine gesunde Küche runden das holistische Paket des COMO Shambhala Estate ab. Entwickelt wurde das Konzept, um sich den persönlichen Bedürfnissen eines jeden Gastes individuell anpassen zu können. Grundgedanke der COMO Shambhala Philosophie ist es, Gäste an einen wunderschönen Ort der Ruhe zu bringen, damit sie Energie schöpfen können, die dazu beiträgt, wichtige, lebensverändernde Entscheidungen zu treffen, die weit über einen Aufenthalt hinaus gehen sollen.



www.comohotels.com/comoshambhalaestate

COMO Hotels and Resorts

Die COMO Hotels and Resorts wurden von Christina Ong gegründet. Sie sind für ihre handverlesenen und individuell geführten Häuser bekannt: COMO The Halkin, London, drei COMO Metropolitan Hotels in London, Bangkok und Miami Beach, COMO Parrot Cay, Turks and Caicos, COMO Cocoa Island und COMO Maalifushi auf den Malediven, COMO Point Yamu auf Phuket sowie drei COMO Uma Resorts auf Bali und in Bhutan. Im Oktober 2015 eröffnete zudem das erste Haus in Australien, das luxuriöse Stadthotel COMO The Treasury in Perth.



COMO Hotels and Resorts sind mit ihren Stadthotels, Strandresorts, Abenteuer- und Wellness Refugien weltweit vertreten. Das Konzept der COMO Hotels & Resorts steht für Exzellenz in Service, Design, Wellness und Kulinarik aber auch in puncto Kulturererfahrung. Gleichsam verschreibt sich die Gruppe einer eindeutigen Strategie der Nachhaltigkeit, sowohl gegenüber der im Betrieb involvierten Menschen als auch den Destinationen. COMO Shambhala Estate auf Bali wird als als Wellness Refugium in Assoziation mit der Schwestermarke für Wellness, COMO Shambhala geführt. Die COMO Shambhala Produkte, Services, Kulinarik, Anwendungen und Spa-Einrichtungen stehen in jedem Haus der COMO Hotels & Resorts zur Verfügung.



Mehr Informationen und Eindrücke gibt es auf www.comohotels.com sowie COMO Hotels and Resorts Facebook page, Twitter @comohotels, und Instagram.



www.comohotels.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren