Colliers International Deutschland GmbH

Colliers International: Erster Büro-Forward Deal im Innovationspark Augsburg kommt auf den Markt

Die Büroimmobilie Weitblick 1.7 (www.weitblick1punkt7.de) in Augsburg wird im Rahmen eines Forward Deals verkauft. Das Office Investment B & C Cities-Team von Colliers International ist von den Verkäufern, der Leitwerk AG und Audax GmbH, mit der Transaktionsbegleitung und -durchführung exklusiv beauftragt worden.



Michael R. Baumann, Head of Office Investment B & C Cities bei Colliers International in Deutschland: „Dies ist die erste Vermarktung eines Objektes im neuen Innovationspark in Augsburg. Die zum jetzigen Zeitpunkt vorhandene Vormietung von über 50 Prozent und die darüber hinaus sehr hohen Mieternachfragen sind ein Beleg dafür, dass sowohl der Innovationspark als auch die, auf moderne und zukünftige Arbeitswelten ausgelegte, Immobilie eine Erfolgsstory werden.“



Die Fertigstellung der Immobilie ist für das erste Quartal 2021 geplant. Der Baustart ist soeben erfolgt. Das Weitblick 1.7 bietet rund 17.800 Quadratmeter Gesamtmietfläche für Büro- und Arbeitswelten 4.0 nach Wünschen der Mieter mit Open Space-Arbeitsflächen, E-Mobility sowie Concierge-Service. Die räumliche Verbindung zur Universität und Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer Institut und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie die gute Verkehrsanbindung sind optimal. Das Objekt wird zudem über rund 323 Parkplätze, Konferenz- und Tagungsflächen, Ganztagesgastronomie und eine Kindertageseinrichtung verfügen.



Baumann: „Das aktuell große Mieterinteresse zeigt einen so hohen Bedarf, dass die zur Verfügung stehenden Flächen bei Weitem nicht der Nachfrage gerecht werden.“

