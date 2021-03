Um die unterschiedlichen Säuren in Kaffees begreifbarer zu machen haben wir ein SäureKit mit den relevantesten in Kaffee vorkommenden Säuren entwickelt.



Das SäureKit besteht aus sechs Säurelösungen und enthält die Einzelsubstanzen Äpfelsäure, Milchsäure, Chinasäure, Citronensäure, Weinsäure und Phosphorsäure, die zur Verdünnung in 150ml Wasser konzipiert sind.



Das SäureKit dient dem Erlernen, des Erkennens und Differenzierens der im Kaffee vorkommenden Säuren sowie den daraus ableitbaren Strategien zum Anpassen und Verändern von Flavourprofilen von Kaffee an ein gewünschtes Zielprofil. Sie bilden die Grundlage der Identifizierung von verschiedenen Kaffeearten und-varietäten und weiteren Terroirfaktoren sowie der Verarbeitungsfaktoren.



Das SäureKit ist in sortenreiner oder gemischter Form erhältlich. Es bestehen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Testläufe mit Einzel- oder Mischsubstanzen, Schulungen und Kalibrierungen von Sensorik-Panels.



Coffee Consulate ist ein unabhängiges Schulungs- und Forschungszentrum, das auf Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungen arbeitet. Es bietet neben verschiedenen eintägigen modularen Workshops, die auch gebündelt werden können, individuell gestaltete Schulungsmaßnahmen für die Kaffeeindustrie sowie Kaffeeanbieter (Hotellerie, Gastronomie, Coffeeshops, Bäckereien, etc.) an.

















(lifePR) (