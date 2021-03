Für sensorische Trainings und Schulungen haben wir unser GeschmacksKit erneuert und es ist ab sofort in unserem Webshop verfügbar.



Das GeschmacksKit besteht aus vier Geschmackslösungen in je drei Konzentrationen. Es enthält die Einzelsubstanzen „süß“, „salzig“, „sauer“ und „bitter“ in 2 ml-Brechampullen, die zur Verdünnung in 150 ml Wasser konzipiert sind.



Mit dem GeschmacksKit können verschiedene Tests durchgeführt werden, um sensorische Fähigkeiten festzustellen und zu trainieren. Es eignet sich zum Training von Reiz-, Erkennungs- Unterschieds- und Sättigungsschwellen-Prüfungen.



Das GeschmacksKit ist in sortenreiner oder gemischter Form erhältlich. Es bestehen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Testläufe mit Einzel- oder Mischsubstanzen, Schulungen und Kalibrierungen von Sensorik-Panels.



Coffee Consulate ist ein unabhängiges Schulungs- und Forschungszentrum, das auf Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungen arbeitet. Es bietet neben verschiedenen eintägigen modularen Workshops, die auch gebündelt werden können, individuell gestaltete Schulungsmaßnahmen für die Kaffeeindustrie sowie Kaffeeanbieter (Hotellerie, Gastronomie, Coffeeshops, Bäckereien, etc.) an.

















