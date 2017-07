TNT Serie überträgt die Verleihung der 69. Emmy® Awards

.



• Live-Übertragung der Preisverleihung in der Nacht von 17. auf 18. September ab 1 Uhr

• Emmy-Preisträger Stephen Colbert moderiert die Live-Show

• Full Frontal with Samantha Bee für sieben Emmys nominiert



Glamour und Gloria live auf TNT Serie: Der Seriensender von Turner Deutschland überträgt die 69. Emmy® Awards in der Nacht von Sonntag, 17., auf Montag, 18. September, exklusiv im deutschsprachigen Raum. Der Fernsehpreis wird seit 1949 von der Television Academy für die abgelaufene Fernsehsaison vergeben und ist einer der vier großen Awards der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Ab 1 Uhr zeigt TNT Serie die Ankunft der Stars auf dem Roten Teppich. Ab 2 Uhr führt der Comedian und neunfache Emmy-Preisträger Stephen Colbert (The Late Show) durch die glamouröse Verleihungszeremonie. Für Zuschauer, die die Verleihung nicht live verfolgen können, wiederholt TNT Serie in den darauffolgenden Tagen zudem erstmals die vollständige Zeremonie, u.a. am Montag, 18. September, um 21 Uhr.

Mit sieben Nominierungen kann sich u. a. Samantha Bee für ihre Late-Night-Satire Full Frontal with Samantha Bee (immer mittwochs um 22:35 Uhr auf TNT Comedy) Hoffnungen auf eine der begehrten Auszeichnungen machen:



• Full Frontal with Samantha Bee: Outstanding Variety Talk Series // Outstanding Writing For A Variety Series

• Full Frontal with Samantha Bee presents Not The White House Correspondent’s Dinner: Outstanding Variety Special // Outstanding Writing For A Variety Special // Outstanding Production Design For A Variety, Nonfiction, Event Or Award Special // Outstanding Directing For A Variety Special

• Full Frontal with Samantha Bee Online: Outstanding Interactive Program



Weitere auf den Turner-Sendern in Deutschland zu sehende Nominierte sind:

• Angie Tribeca (Staffel 3 ab Mittwoch, 26. Juli, immer montags bis freitags ab 11 Uhr auf TNT Comedy): Outstanding Stunt Coordination For A Comedy Series Or Variety Program

• 2 Broke Girls (Immer montags bis freitags ab 19:50 Uhr in Doppelfolgen auf TNT Comedy): Outstanding Cinematography For A Multi-Camera Series // Outstanding Multi-Camera Picture Editing For A Comedy Series

• Mom (Staffel 1 ab 12. August immer samstags ab 15:35 Uhr): Outstanding Multi-Camera Picture Editing For A Comedy Series // Allison Janney as Outstanding Lead Actress In A Comedy Series

• Girls (Staffel 3 ab 7. August immer montags bis freitags ab 15:15 Uhr in Doppelfolgen auf TNT Comedy): Matthew Rhys/Riz Ahmed as Outstanding Guest Actor In A Comedy Series // Becky Ann Baker as Outstanding Guest Actress In A Comedy Series // Outstanding Music Supervision

• Adventure Time – Abenteuerzeit mit Finn und Jake (täglich auf Cartoon Network): Outstanding Short Form Animated Program

• Teen Titans Go! (täglich auf Cartoon Network): Outstanding Short Form Animated Program

• Steven Universe (werktags auf Cartoon Network): Outstanding Short Form Animated Program



Über TNT Serie



Macht süchtig!

TNT Serie ist der Sender für packende Geschichten und große Emotionen mit einem Fokus auf Drama-, Action- und Crime-Serien sowie Serienklassiker. Neben Highlights wie Pretty Little Liars, Salem, Game of Thrones oder The Flash sind hier die vom US-Sender TNT produzierten TNT Originals wie The Last Ship, Falling Skies oder Good Behavior sowie deutsche Eigenproduktionen wie die mit einem Grimme-Preis ausgezeichnete Mysteryserie Weinberg oder 4 Blocks zu sehen. Auch glamouröse Preisverleihungen finden ihren Platz auf TNT Serie. Eine verlässliche Programmplanung mit einer sehr geringen Wiederholungsrate zeichnet den Sender aus. Alle Programminhalte werden ohne Unterbrecherwerbung und soweit verfügbar im Zweikanalton auf Deutsch und Englisch ausgestrahlt. TNT Serie ist Teil der erfolgreichen TNT-Senderfamilie und erreicht im deutschsprachigen Raum über sechseinhalb Millionen Haushalte.



Über die Television Academy



Die Television Academy wurde 1946, in der Anfangszeit des Mediums, gegründet und ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung künstlerisch und wissenschaftlich herausragender Fernsehproduktionen einsetzt. Bekannt ist die Television Academy für die Vergabe der Emmy® Awards zur Auszeichnung exzellenter Fernsehproduktionen, gleichzeitig fungiert sie als Herausgeber des emmy Magazins. Die karitative Stiftung der Television Academy verwaltet das Archive of American Television, vergibt die renommierten College Television Awards und fördert verschiedene Ausbildungsprojekte. Weitere Informationen über die Television Academy und ihre vielen fernsehbezogenen Programme und Dienstleistungen sowie über ganzjährig stattfindende Veranstaltungen finden Sie auf www.emmys.com.

Turner Broadcasting System Deutschland GmbH

Turner International betreibt internationale Fassungen von Turner Marken, darunter CNN, TNT, Cartoon Network, Boomerang und Turner Classic Movies sowie lokale Sender und Geschäftsbereiche. Weltweit ist Turner mit mehr als 175 Sendern in 33 Sprachen und über 200 Ländern vertreten. Turner EMEA verbreitet in Europa, dem Nahen Osten und Afrika in 125 Ländern 67 Sender in 19 Sprachen. Zu den Turner Programmen im deutschsprachigen Raum gehören der Nachrichtensender CNN International, der Spielfilmkanal TNT Film, der Seriensender TNT Serie, der Comedysender TNT Comedy mit dem [adult swim] Block, der Kindersender Cartoon Network sowie der Kinder- und Familiensender Boomerang. Turner ist Teil von Time Warner.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren