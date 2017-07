Rick and Morty: Staffel 3 der US-Kultserie auf TNT Comedy

.



• Deutsche TV-Premiere drei Tage nach US-Staffelstart ab 26. Juli um 21:50 Uhr im englischen Original mit deutschen Untertiteln

• Deutsche TV-Premiere der deutschen Synchronfassung ab 5. September um 23:00 Uhr



Ein pubertierender Junge und sein unverantwortlicher, aber genialer Großvater auf Kollisionskurs mit den Gesetzen des Universums! TNT Comedy holt die neue Staffel von Rick and Morty nur drei Tage nach US-Start in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln nach Deutschland. Die zehn Zwanzigminüter der dritten Staffel sind ab Mittwoch, 26. Juli, um 21:50 Uhr im [adult swim]-Block des Comedy-Senders von Turner Deutschland zu sehen. Ab der Folgewoche gibt es immer mittwochs um 21:25 Uhr eine Wiederholung und um 21:50 Uhr eine neue Episode als deutsche TV-Premiere.



Die deutsche Synchronfassung ist ab 5. September um 23 Uhr als deutsche TV-Premiere zu sehen. Zum Auftakt gibt es eine Doppelfolge. Danach ist immer dienstags um 23 Uhr eine weitere Episode zu sehen.

In den USA startet die dritte Staffel am 23. Juli mit der ersten Episode, die dort bereits vorab zu sehen war. [adult swim] US zeigt die weiteren neuen Folgen der Kultserie ab 30. Juli in Erstausstrahlung.



Zwischen Zeitreisen, Gehirnsimulationen und anderen Dimensionen: Rick Sanchez und sein Enkel Morty befinden sich auch in Staffel 3 am Rande des Universums. Rick ist nicht nur brillianter Erfinder und Wissenschaftler, sondern auch einer der meistgesuchten Feinde der intergalaktischen Regierung. Diese befördert ihn am Ende der zweiten Staffel nach seiner Selbstauslieferung in den Weltraumknast und übernimmt infolge die Herrschaft über die Erde. Auch in Staffel 3 ist Rick immer noch das Zentrum des Serienuniversums. Ob er trotz seines Hangs zum Alkoholismus einen wahnwitzigen Masterplan verfolgt oder doch seiner nihilistischen Weltansicht erliegt, wird sich zeigen. So viel steht jedoch fest: Man sollte sich auf das Unmögliche gefasst machen.



Zur Einstimmung auf die neuen Folgen dürfen sich die Fans der preisgekrönten US-Kultserie Rick and Morty auf die Wiederholung der kompletten ersten Staffel am Sonntag, 23. Juli, ab 15:35 Uhr und der zweiten Staffel am Mittwoch, 26. Juli, ab 17:50 Uhr freuen.



