Ein Stück Stadtgärten für zuhause - Abschied von drei Monaten "Garten pur!"

Oldenburg Stadtgärten 2019

In der Haarenstraße können am Samstag wieder Pflanzen erworben werden. Bereits am Freitag wird der Stadtgarten am Lefferseck abgebaut.

Drei Monate Oldenburg Stadtgärten gehen am kommenden Wochenende zu Ende. Seit dem 11. Mai grünt und blüht es in Oldenburgs Innenstadt sowie bei Möbel Buss unter dem Motto „Garten pur!“. Die 13 Themengärten in diesem Jahr boten den Besuchern wieder viel Abwechslung und den teilnehmenden Gartenbaubetrieben, öffentlichen und sozialen Einrichtungen die Möglichkeit, der Öffentlichkeit Ihr Können zu präsentieren und sich vorzustellen. Ab Montag, den 12. August, werden die Gärten nun wieder abgebaut und machen Platz für die nächsten Attraktionen in der Innenstadt, wie z.B. das JAPZ Kleinkunstfestival und das Stadtfest. Der Abbau des Gartens am Lefferseck findet aus organisatorischen Gründen bereits an diesem Freitag statt.



Auffällig viele Betriebe entschieden sich in diesem Jahr für eine bewusst insektenfreundliche Gestaltung und Pflanzenauswahl: So zeigte bspw. der Botanische Garten in der Heiligengeiststraße den Kontrast zwischen modernem, aber kargen Kies-Design und einer sowohl bunten als auch tierfreundlichen „Bienenweide“. Auch in der Haarenstraße und auf dem Julius-Mosen-Platz summte und brummte es in jedem Beet.



Neben der Mischung aus aktuellen Gartentrends und nachhaltigen Gestaltungsideen erfüllen die Stadtgärten natürlich auch den Wunsch der Besucher und Anlieger nach Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Der alljährliche Abbau der grünen Ecken, kleinen Rückzugsorte und beliebten Treffpunkte und sorgt in der Öffentlichkeit stets für lange Gesichter. Nur so allerdings, betont CMO-Geschäftsführerin Friederike Töbelmann, bliebe die Aktion auch für alle Beteiligten reizvoll. „Wechselnde Themen in jedem Jahr, neue Standorte und auch neue Betriebe bringen konstant frischen Wind in die Oldenburg Stadtgärten. Für uns ist das Bedauern über das Ende der Gärten immer auch mit der Vorfreude auf das nächste Jahr verbunden“, so Töbelmann.



All jenen, die ihr eigenes kleines Stück Oldenburg Stadtgärten mit nach Hause nehmen möchten, sei die mittlerweile schon fest etablierte und beliebte „Ernte“-Aktion in der Haarenstraße empfohlen: Am kommenden Samstag, den 10. August können die Pflanzen aus den Beeten in der Straße gegen eine Spende erworben werden, die den Gemeinnützigen Werkstätten zugutekommt. Beginn der Aktion ist um 10.30 Uhr am Beet vor dem Jack Wolfskin Store. Allen Interessierten wird geraten, eigene Taschen oder Körbe mitzubringen und rechtzeitig vor Ort zu sein – die Resonanz der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Pflanzen schnell vergriffen sind.

