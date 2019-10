Pressemitteilung BoxID: 771992 (FilmFernsehFonds Bayern GmbH)

FFF unterstützt Delegationsreise nach China

Letzte Woche in Unterfranken, diese Woche in China: Gemeinsam mit neun Partnern unterstützt der FFF Bayern eine Business-Reise, in der deutsche Produzenten Einblick in den chinesischen Filmproduktionsmarkt bekommen. Zu den Teilnehmern gehören auch Produzentinnen aus Bayern.



Die Initiative "Bridging the Dragon" vermittelt seit fünf Jahren zwischen der europäischen und chinesischen Filmindustrie und hat auch diese Reise organisiert. Ziel ist die Vernetzung und Kontaktpflege, um gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind zwei Produzentinnen aus Bayern: Stephanie Schettler-Köhler von Pantaleon Films und Caroline Daube von Maze Pictures.



Auf dem Programm der Delegationsreise (14.-19. Oktober 2019), die noch bis morgen dauert, stehen Besuche bei den Unternehmen New Classics Media, CFCC, China Film, iQiyi, Wanda Pictures, Gravity Pictures, More VFX sowie ins China Film Archive.



Stephanie Schettler-Köhler, Geschäftsführerin Pantaleon Films: "China verfügt über eine reichhaltige und kreative Filmlandschaft mit leidenschaftlichen Kinofans. Wir sind froh und stolz darauf, einen Beitrag zum bereichernden Austausch zwischen den Filmschaffenden dieser beider Länder leisten zu dürfen."



Caroline Daube, Producer bei Maze Pictures: "Die Professionalität der chinesischen Filmbranche ist sehr spannend. Ich bin dankbar, durch 'Bridging the Dragon' und den FFF Einblick in diesen schnell wachsenden Markt gewonnen zu haben. Auch die vielversprechenden Kontakte werden wir weiterverfolgen."



Zu den Unterstützern dieser Reise gehören neben dem FFF Bayern die FFA, das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Creative Europe MEDIA, Lottery Funded, BFI, Norwegian Film Institute, NL Film Fonds und das Danish Film Institute.

