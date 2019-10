Pressemitteilung BoxID: 771832 (Classic Trader GmbH)

Classic Trader bringt Österreichs beliebteste Klassiker nach Salzburg

Classic Trader, der internationale Marktplatz für klassische Fahrzeuge, setzt seine erfolgreiche Kooperation mit der Classic Expo Salzburg fort. Auf dem Stand in Halle 10 präsentiert das Berliner Unternehmen vom 18. bis 20. Oktober eine Auswahl der meistgesuchten Oldtimer Österreichs. Die bewährte Unterstützung des privaten Verkäufermarkts wird ebenfalls weitergeführt.



Bereits seit 2016 arbeitet Classic Trader erfolgreich mit der Classic Expo Salzburg zusammen. Kern der Kooperation ist seit den Anfängen die Verlängerung des privaten Verkäufermarkts in die digitale Welt. Durch den Einsatz von Classic Trader wird das Angebot der Messe abgerundet und die Verkaufschancen der Anbieter werden durch die Steigerung der Reichweite als Online-Inserat erhöht.



Als weiteren Schwerpunkt ist Classic Trader in diesem Jahr in Halle 10 mit einem Stand vertreten und präsentiert das weitreichende Leistungsspektrum der zahlreichen Dienstleistungen, die den Marktplatz umfassen. Gemeinsam mit dem Versicherungsspezialisten und Standpartner OCC werden die meistgesuchten Klassiker Österreichs präsentiert und zum Kauf angeboten.



Anhand der im Jahr 2018 in der österreichischen Version www.classic-trader.com/at/automobile durchgeführten Suchen ermittelten die Experten von Classic Trader die am häufigsten gesuchten Automodelle. Von den Top 10-Modellen, unter denen sich unter anderem die gängigen Favoriten von Porsche 911 bis Jaguar E-Type, aber auch etwas überraschend der Audi quattro befinden, stellen Classic Trader und OCC eine ausgewogene Auswahl auf dem Stand vor.



Der Porsche 911 nimmt wenig überraschend die Spitzenposition der meisten Suchen ein. Stellvertretend für das Modell steht mit einem Porsche 911 2,4 T aus dem Baujahr 1973 ein „Urmodell“ in Salzburg zum Verkauf. Mit etwa halb so vielen Suchanfragen kommen Audi quattro und Ford Mustang auf Platz zwei und drei. Der dritte Platz wird durch ein 1965er Mustang Hardtop Coupé mit dem originalen V8-Motor mit 289 Kubikzoll Hubraum repräsentiert. Um das Spektrum an Fahrzeugtypen möglichst weit zu streuen, gesellen sich mit einem Jaguar E-Type und einer Alfa Romeo Giulia noch der neunte und elfte Platz der meisten Suchaufrufe auf dem Messestand hinzu. Sie sind als E-Type Cabriolet von 1970 und einer Giulia Nuova Super 1300 aus dem Baujahr 1976 bei der Classic Expo zu finden.



Das Team von Classic Trader steht nicht nur für Fragen rund um die aktuellsten Entwicklungen im Markt, den Kauf und Verkauf von klassischen Fahrzeugen zur Verfügung, sondern bietet gemeinsam mit OCC in einem Gewinnspiel allen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, einen Startplatz für die Salz & Öl Rallye 2020 zu gewinnen.



Die Classic Expo findet vom 18. bis 20. Oktober im Messezentrum Salzburg statt. Jeweils von 9 bis 18 Uhr präsentieren fast 400 Aussteller aus 14 Ländern dem Publikum die Vielfalt klassischer Mobilität. Im Vorjahr besuchten mehr als 26.000 Personen die Messe.

