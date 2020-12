Was lange währt, wird richtig gut. Ab sofort ist AIO® inklusive Zubehör im neuen Online-Shop erhältlich. Die innovativen Mund-Nasen-Masken ohne Kompromisse sind ein absoluter Hingucker: Unterschiedliche Farben für jeden Style, sowie das transparente Design, das Mimik wieder erkennen lässt, machen AIO® zu einer Innovation und nachhaltigen Alternative zu

Stoff- oder Einwegmasken. ­­­­­



Create Your Style ­

Sechs Farben, unzählige Möglichkeiten: Ob Saffron Yellow, Malachite Green, Chalk Grey, Glacier Clear, Basalt Black oder Blush Pink – AIO® passt sich jedem Style an. Die wechselbaren Kopfbänder in grau oder schwarz runden den Look ab. ­



The Air That I Breathe ­

Nicht nur beim Tragen, auch in punkto Atemkomfort geht AIO® neue Wege: Die optional eingebauten Ventile sind durch einen einfachen Drehmechanismus zu öffnen und wieder zu schließen – für einen individuellen und idealen Atemfluss. Zusätzlich minimieren die bis zu 72 Stunden halt- und austauschbaren AIO®-Pads die Verschmutzung der eingeatmeten Luft. Der weiche Kunststoffrahmen, der den festen Masken-Korpus umrandet, sorgt für optimale Abdichtung und passt sich jedem Gesicht an.



Join AIO®

­AIO®-Masken:

Werden in Deutschland aus zwei medizinischen Kunststoffen, die zu 100 % recyclebar sind, hergestellt. Die 180° 3D-Kopfbänder, die universelle Größe sowie die optionalen Ventile, die sich durch einen Drehmechanismus öffnen und schließen lassen, sorgen für höchsten Tragekomfort und optimale Luftzufuhr. Die integrierten AIO®-Pads lassen sich bei Bedarf kinderleicht austauschen.





Basalt Black & Chalk Grey: je 29,00 €

Malachite Green, Saffron Yellow, Glacier Clear & Blush Pink: je 39,00 €





AIO®-Pads:

Die Pads filtern die eingeatmete Luft bis zu 72 Stunden am Stück zuverlässig. Anschließend werden sie gegen ein neues Pad ausgetauscht. Aufgrund ihres minimalen Designs und der Langlebigkeit verursachen sie bis zu 20-mal weniger Abfall.





15 Stück (schwarz): 15,00 €

50 Stück (schwarz/weiß): 50,00 €/45,50 €

100 Stück (schwarz/weiß): 100,00 €/89,50 €





AIO®-Kopfbänder:

Elastisch und stufenlos verstellbar, bieten die Kopfbänder in zwei unterschiedlichen Farben maximalen Tragekomfort.





Schwarz oder grau: je 6,50 €





­Alle Produkte sind online auf www.wearaio.com erhältlich.

Hier finden Sie zudem ein paar kurze Videos zur Nutzung von AIO®.

(lifePR) (