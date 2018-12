Außen wie ein Schiff - innen effiziente Warmwassertechnik

03.12.18

Die EgeTrans Internationale Spedition GmbH steht für maßgeschneiderte Logistikdienstleistungen. Das seit 1992 in Marbach am Neckar ansässige Unternehmen expandierte in den letzten Jahren, so dass die bisherigen Gebäude ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hatten. Innerhalb von zweieinhalb Jahren Bauzeit entstand ein neues, repräsentatives Verwaltungsgebäude, in dem die ca. 125 Mitarbeiter modernste Arbeitsbedingungen vorfinden. Architektonisch wurde die Nähe zum unmittelbar daneben liegenden Neckar aufgegriffen und der Baukörper einem Schiff nachempfunden – passend zur Kernkompetenz der Spedition: der Seefracht.



Verkehrsgünstig gelegen befindet sich der Firmensitz nun direkt an der Hauptader zwischen Ludwigsburg und der Autobahn A81. Am Rande der Stadt Marbach liegt das Gebäude genau in der Sichtachse zwischen dem Neckar unten und dem Schiller-Nationalmuseum oben auf der Schillerhöhe und ist somit ein toller Blickfang.



Auf einer Grundstücksgröße von 6.500 Quadratmeter bedeckt das Gebäude 2.000 Quadratmeter. In dem 18 Meter hohen Gebäude wurden 6.300 Kubikmeter Beton und 840 Tonnen Betonstahl verbaut. Herzstück des Gebäudes ist das ATR/UM, das mit seiner markanten Glasfassade ein absoluter Hingucker ist. Die Raumtiefe im Erdgeschoss zur Ausladung im Dachgeschoss ergab den Winkel der Schrägverglasung von 17 Grad. Das ATR/UM wurde als Gegenpol zu den Büroräumlichkeiten konzipiert und ist gleichermaßen Betriebsrestaurant und Eventlocation.



Energiesparende Technik



Die Photovoltaikanlage auf dem Flachdach erstreckt sich über 300 Quadratmeter und erzeugt ca. 9 Prozent des Eigenbedarfs an Strom. Das Gebäude wird zudem mit Grundwasser aus einer Tiefe zwischen 6 und 40 Metern beheizt und gekühlt. Das in Zisternen gesammelte Regenwasser wird genutzt, um die Toiletten mit Wasser zu versorgen und den Garten zu bewässern. Auch bei der Warmwasserversorgung wurde auf hohe Energieeffizienz geachtet. Dabei hat jede Entnahmestelle einen eigenen E-Durchlauferhitzer von CLAGE erhalten, der im Durchflussprinzip das Wasser erwärmt. So werden unnötig lange Wasserwege vermieden, die sonst hohe Wasserkosten und erhebliche Wärmeverluste verursachen würden. Bei den eingesetzten E-Durchlauferhitzern MCX4 (an den Waschbecken), CEX-U (an den Küchenspülen) und DCX (für die Duschen) wird das kalte Wasser direkt beim Durchströmen des Gerätes auf die Nutztemperatur erhitzt und sofort verwendet. Dies ist besonders energiesparend, denn das erwärmte Wasser muss nicht gespeichert, warm gehalten und durch lange Leitungen gepumpt werden. Für hohen Komfort sorgen auch die 9 Trinkwassersysteme von CLAGE. Hier können die Mitarbeiter kochend heißes, eisgekühltes und mit Kohlensäure versetztes Trinkwasser direkt aus der schicken schwarzen Armatur zapfen. Ein Tee ist damit schnell zubereitet und auch das Schleppen von Wasserkisten wurde durch die Geräte überflüssig. Ein Komfort, den die Mitarbeiter heute nicht mehr missen möchten. Nähere Infos zu E-Durchlauferhitzern und Trinkwassersystemen: www.clage.de.



Bauherr

Steinmüller Immobilien GmbH

Ludwigsburger Straße 70, 71672 Marbach am Neckar



Hauptmieter

EgeTrans Internationale Spedition GmbH

Ludwigsburger Straße 70, 71672 Marbach am Neckar

www.egetrans.com



Architekt

d. eger beratungs- und planungsgesellschaft b.r.

Auf der Höhe 12, 71394 Kernen



Planung Haustechnik

IFZ – Ingenieurbüro Förderer und Zimmermann

Partnerschaft mbB · Beratende Ingenieure

Sulzbacher Straße 200, 71522 Backnang



Baujahr 2018



Eingebaut wurden



9 Trinkwassersysteme Zip HydroTap® G4 BCS -

mit Tableau KXTV in Schwarz-matt

51 E-Kleindurchlauferhitzer MCX4

13 E-Kompaktdurchlauferhitzer CEX-U

6 E-Komfortdurchlauferhitzer DCX

13 Speicher S10-O



Hersteller der Warmwassergeräte

CLAGE GmbH, Pirolweg 1–5, 21337 Lüneburg





