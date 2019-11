Pressemitteilung BoxID: 774096 (Cilian AG)

Forscher meinen: Wenn die Malaria nach Europa kommt, braucht es ein "Super-Protein"

Erst im Sommer dieses Jahres haben Forscher der Universität Oxford vor der rasanten Ausbreitung resistenter Malaria-Erreger gewarnt. Führen unzureichende medikamentöse Therapien und der aktuelle Klimawandel bald zu einer Malaria-Epidemie in Europa? Wissenschaftler des Biotechunternehmens Cilian AG sind der Meinung, dass jetzt die Weichen für eine effiziente, breite Impfung gegen Malaria gestellt werden müssen, um einer Ausbreitung in Europa vorzubeugen. Der Schlüssel dabei liegt in einem "Super-Protein", das gleich mehrere Entwicklungsstadien des Erregers abdeckt. Das Problem: Malaria gilt immer noch als "Dritte-Welt-Krankheit" und ist daher wirtschaftlich gesehen nicht interessant genug für Impfstoffhersteller. Das könnte sich jetzt ändern.



Malaria ist älter als der Mensch selbst: Sie soll ganze Völker dahingerafft und den Untergang Roms beschleunigt haben. Pharao Tutanchamun und Alexander der Große zählen zu ihren mutmaßlichen Opfern. Obwohl der Mensch sich schon seit Jahrtausenden gegen die Malaria stemmt, sterben immer noch jährlich über eine Millionen Menschen an ihr – zum größten Teil Kinder. Eine makabre Faustformel besagt: "Alle 30 Sekunden stirbt ein Kind an Malaria." Die volkswirtschaftlichen Schäden und das Leiden, die die Malaria in Afrika anrichtet, können in ihrer vollen Dimension nicht ansatzweise erfasst werden.



Mittelalter: Mit der Wärme kam der Erreger



Aber auch Europa hat das so genannte Sumpffieber schon mehrfach tödlichen Besuch erstattet. Seit dem Mittelalter sind Berichte über die Ausbreitung des Erregers bis Mitteleuropa bekannt. So soll etwa der englische Feldherr Oliver Cromwell an der Malaria verstorben sein – infiziert hatte er sich nicht etwa in südlichen Gefilden, sondern in Irland. Die Ausbreitung der Malaria in Europa ging mit der mittelalterlichen Warmzeit einher, die in einigen nördlichen Regionen hohe Temperaturen und Dürren verursachte. Auf diese Warmzeit folgte die kleine europäische Eiszeit. Bis der tödliche Erreger jedoch aus den nördlichen Regionen nahezu verschwand, dauerte es noch mehrere hundert Jahre bis Mitte des 19. Jahrhunderts.



Malaria-Epidemie in Mitteleuropa: "Nur noch eine Frage der Zeit"



Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, was der gegenwärtige Klimawandel mit Rekordtemperaturen unter anderem in Deutschland (Höchste Werte seit offizieller Messung Mitte des 19. Jahrhunderts) für die Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria bedeutet. Bereits jetzt ist statistisch gesehen fast jeder zweite Mensch durch Malaria bedroht – Tendenz steigend. Hinzu kommen Faktoren, die im Vergleich zur mittelalterlichen Warmzeit wie Brandbeschleuniger wirken: Flugreisen, Gütertransport, Migrationsbewegungen. "Es ist meiner Meinung nach leider nur noch eine Frage der Zeit, bis wir auch in Mitteleuropa mit dort übertragenen Malaria-Infektionen rechnen können," erklärt Diplom-Biologe Dr. Marcus Hartmann vom Biotechunternehmen Cilian AG, das bereits vor Jahren in Kooperation mit der Universität Edinburgh ein neuartiges Protein entwickelt hat, das als ein Impfstoff-Kandidat gegen Malaria eingesetzt werden könnte. "Aus der Vergangenheit lernen wir zudem, dass selbst bei einer Abkühlung der nördlichen Halbkugel – die vor dem Hintergrund des Klimawandels ja extrem unwahrscheinlich ist – die Malaria nicht einfach zu vertreiben ist. Wenn sie sich in Mitteleuropa noch einmal festsetzt, wird es sehr schwierig, sie wieder loszuwerden."



Derzeitige Impfstoffe und Therapien haben nur eingeschränkte Wirkung​



Malaria-Erkrankungen beginnen zumeist mit einem Stich der Anopheles-Mücke. Der Erreger gelangt dabei in den menschlichen Körper und verbreitet sich zunächst in den Leberzellen. Hat er seine nächste Entwicklungsstufe, das sogenannte Merozoiten-Stadium, erreicht, greift er die roten Blutkörperchen an, pflanzt sich in diesen fort und zerstört sie. Dabei treten die bekannten Fieberschübe auf. Da die roten Blutkörperchen den Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgen können, kommt es zu Halluzinationen, Herzrasen und Koma. Kinder und schwangere Frauen überleben diesen Zustand häufig nicht.



Ein wirkungsvoller Impfstoff macht das menschliche Immunsystem mit dem Erreger bekannt, bevor die Infektion stattfindet. Das kann beispielsweise durch die Injektion von Oberflächenstrukturen bzw. –proteinen der Schädlinge geschehen. Durch die Impfung mit diesen Proteinen bildet der Mensch Antikörper, die den Erreger erkennen und ihn bekämpfen. Da der Malaria-Erreger jedoch sehr flexibel ist und sich durch Mutationen verändern kann, ist die Entwicklung eines Impfstoffes eine echte Herausforderung. Dementsprechend hat der einzige derzeit verfügbare Impfstoff – je nach Alter des Einnehmenden – eine Schutzwirkung von lediglich 25 bis etwa 60 Prozent: Zu schwach, um den Erreger nachhaltig in den Griff zu bekommen.



Aber auch Malaria-Therapien sind problematisch: So vermeldeten Forscher der Universität Oxford erst im Juli dieses Jahres, dass sich gegen die Standardmedikamente resistente Malaria-Erreger extrem schnell ausbreiten. "Was der Malaria-Erreger im Körper macht, muss man sich wie einen Guerilla-Krieg vorstellen: Er versteckt sich und schlägt dann aus dem Hintergrund zu. Dabei kommt ihm zugute, dass er sich wie ein Chamäleon an sein Umfeld anpassen kann", so Hartmann.



"Super-Protein" fasst Bauplan bekannter Malaria-Erreger zusammen



Aus der Sicht der Forscher der Cilian AG benötigt es einen Impfstoff, der mehrere Variationen des Malaria-Erregers erkennt und vernichtet. Basis eines solchen Vakzins könnte ein "Super-Protein" sein, das erstmalig mehrere Regionen eines wichtigen Malaria-Oberflächenproteins zusammenfasst und für das menschliche Immunsystem sichtbar macht. "Das könnte uns in die Lage versetzen, dieses Prinzip auf weitere Oberflächenproteine des Malaria-Erregers zu erweitern und somit der Malaria in einen effektiven Impfstoff entgegensetzen", erklärt Hartmann.



Ein solches Projekt hat es bereits in der Vergangenheit gegeben: Dafür hatten Forscher der Universität Edinburgh bekannte Variationen von Oberflächenproteinen des Merozoiten-Stadiums zusammengeführt und den Bauplan des "Super-Proteins" zur Cilian AG geschickt. Auf dieser Basis entwickelte das Biotechunternehmen mit Hilfe von harmlosen Wimperntierchen ein Protein, das als potenzieller Impfstoff gegen Malaria einsatzbar wäre. Ein erster Test in Mäusen ergab, dass das Imunsystem der Tiere stark gegen bestimmte Stadien des Malaria-Erregers aktiviert wurde – Nebenwirkungen wurden dabei nicht erfasst.







Bereits 2014 vor den Auswirkungen des Klimawandels gewarnt



Doch die Herstellung eines wirksamen Impfstoffes gegen Malaria ist aus wirtschaftlicher Perspektive schwierig, weiß Cilian-CEO Christian Scheiner. "Malaria gilt immer noch als Dritte-Welt-Krankheit. Pharmakonzerne nehmen sich des Themas eher aus Image- und Prestigegründen an, weil sie hier keinen gewinnträchtigen Markt wittern. Bereits 2014 haben wir öffentlich vor den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ausbreitung der Malaria gewarnt. Vielleicht beginnen wir jetzt endlich, die Malaria effektiv zu bekämpfen."





