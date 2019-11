Pressemitteilung BoxID: 775688 (CeWe Stiftung & Co. KGaA)

Urlaubsgefühle das ganze Jahr über festhalten

Reisen macht glücklich. Vom entspannten Sommerurlaub an traumhaften Stränden bis zur abenteuerlichen Entdeckungstour durch ferne Länder: Im Urlaub entsteht ein einmaliges Gefühl von Glück und Freiheit, das nie wieder vergessen und so bunt und lebendig wie möglich festgehalten werden will. Mit den Fotoprodukten von CEWE können Erinnerungen immer wieder neu erlebt werden. Das CEWE FOTOBUCH und CEWE FOTOBUCH Pure ermöglichen es jedem Reisenden, einmalige Erinnerungsstücke zu kreieren. Wertvolle Tipps, mit denen die Gestaltung immer gelingt und einfach von der Hand geht, gibt der CEWE-Experte Andreas Scholz.



Urlaubsaufnahmen zum Anfassen



Fotos erinnern uns an großartige Momente und lassen einzigartige Gefühle nach dem Urlaub wiederaufleben. Schade nur, wenn sie auf Speicherkarten oder Laptops liegen bleiben, kaum angesehen werden und irgendwann in Vergessenheit geraten. Ein ideales Zuhause für Urlaubsaufnahmen bietet stattdessen das CEWE FOTOBUCH. Hier können die schönsten Motive liebevoll zusammengefasst und individuell gestaltet werden. Mit Optionen wie der eleganten Gold-, Silber- oder Effektlack-Veredelung wird das Reisefotobuch zu einem ganz besonderen Erinnerungsstück. Zwischen zwei schönen Buchdeckeln schlummert so eine Welt voller unvergesslicher Urlaubserinnerungen, die auch nach Jahren Freude bereiten und immer wieder erlebt werden können.



Strandbilder oder Gebirgsmotive fantasiereich in Szene setzen



Jedes Urlaubserlebnis ist einzigartig. Entsprechend lassen sich die Fotos im CEWE FOTOBUCH ganz individuell anordnen, kreativ gestalten und mit persönlichen Texten versehen. Thematisch passende Designs, Hintergründe oder Cliparts können die Wirkung noch unterstreichen. Der Assistent in der CEWE Fotowelt Software hilft dabei mit intelligenten Vorschlägen und macht das Erstellen der Fotoseiten noch einfacher und komfortabler.



Das Einteilen in Kapitel vereinfacht das Erzählen der Urlaubsgeschichte. Jeder Abschnitt sollte eine Titelseite mit einem kurzen Text zum Inhalt der folgenden Seiten bekommen – das verhindert zu viel Text auf den Bildseiten. Ein Tipp, den man bereits während der Fotoaufnahme beherzigen sollte: Nicht nur die Sehenswürdigkeiten zeigen, sondern auch Motive daneben. Kleine Details wie Türen, Verkehrsschilder, Menschen und Häuser eignen sich zur Deko im Buch. Wer es ganz klassisch mag, wählt wie im Fotoalbum eine Anordnung mit jeweils zwei Fotos auf einer Seite. Ebenso können auch viele kleine Bilder zusammengestellt werden – zum Beispiel Strandaufnahmen vom letzten Sommerurlaub, die klein im Raster und zusammen mit farbigen Textfeldern eine bunte Bilderwand ergeben und die sonnige Stimmung und Urlaubsfreude einfangen. Verschiedene Bildformate und unterschiedliche Bildmengen bringen Abwechslung auf die Seiten. Alternativ lassen sich Panoramaaufnahmen, etwa von beeindruckenden Bergaussichten, groß über eine Doppelseite ziehen. Die Lay-Flat-Bindung beim Fotopapier ermöglicht dabei, dass keine Falz das Motiv stört und einmalige Eindrücke im Großformat lebendig werden.



Individuelle Landkarten für den richtigen Überblick



Weltenbummler, die stets das nächste Abenteuer suchen, können ihr CEWE FOTOBUCH als chronologisches Reisetagebuch entwerfen. Um beispielsweise die einzelnen Stationen der Rundreise durch Australien oder der amerikanischen Westküste eindrucksvoll nachzuerzählen, lassen sich neben Fotos auch individuell gestaltete Landkarten ins CEWE FOTOBUCH einfügen. Auf diesen können entweder die zurückgelegten Routen eingezeichnet oder mit individuellen Foto-Pins besuchte Orte markiert werden. Diese grafischen Highlights lockern die Fotosammlung auf und bieten einen perfekten Reiseüberblick.



Smartphone-Fotos kompakt und modern aufbereiten



Nicht jeder verbringt seinen Sommer mit ausgedehnten Reisen. Manchmal reicht schon ein Städtetrip über ein langes Wochenende oder ein Festivalbesuch, um dem Alltag kurzzeitig zu entfliehen. Meist dient die stets griffbereite Smartphone-Kamera dazu, den spontanen Moment festzuhalten. Diese Aufnahmen lassen sich mit einem CEWE FOTOBUCH Pure originell in Szene setzen. Schnell und einfach über die App gestaltet, eignet sich das CEWE FOTOBUCH Pure ideal, um einmalige Stimmungen und Augenblicke in einem kompakten Format zu verewigen. Auf 22 matten Seiten wird je ein Motiv in einem von sieben modernen Stilen präsentiert. Mitgereiste Freunde und Familie werden sich freuen, wenn sie mit dem gemeinsamen Erinnerungsstück im eleganten Schuber als Geschenk überrascht werden.



Das Wichtigste zum Schluss: Keine Angst vor Fehlern! Die gibt es nämlich bei einem so individuellen Geschenk nicht. Statt sich an starren Regeln zu orientieren, ist es wesentlicher, den eigenen Stil zu finden und mit Freude zu experimentieren.



Auf dem CEWE Youtube-Kanal finden sich zahlreiche Videos, auf denen weitere Tipps und Tricks sowie Inspirationen zu finden sind.

