Das Babyglück festhalten

Das Baby ist da, und die frisch gebackenen Eltern möchten es am liebsten gar nicht aus den Augen lassen. In dieser Zeit wird besonders intensiv fotografiert. Damit die ersten Fotos nicht nur auf den Kameraspeichern verbleiben, hat CEWE Tipps für Deko- und Geschenkideen mit dem Foto des Lieblings zusammengestellt. Das Beste dabei: alle Ideen sind bequem von zu Hause aus umzusetzen. Wenn das Baby schläft und Mama und Papa ein wenig Zeit haben, werden die Lieblingsmotive ausgewählt und hochgeladen. Die vielseitigen Möglichkeiten auf www.cewe.de laden zum Gestalten kreativer Fotoprodukte ein.



So bringt das Wickeln noch mehr Spaß



Diese liebevolle Motivation für frischgebackene Mamas und Papas hat es in sich. Mit Feuchttüchern bestückt und mit dem Wunschfoto bedruckt, sind die farbenfrohen Boxen ein Hingucker auf jedem Wickeltisch. In den Farben Gelb, Rot oder Blau können sie auf www.cewe.de individuell mit dem Lieblingsfoto gestaltet werden.



Ein individuelles Dankeschön



Als Nervennahrung für die frischgebackenen Eltern oder als Dankeschön an die helfenden Hände, die der jungen Familie nach der Geburt zur Seite stehen – kleine Aufmerksamkeiten erhalten mit einem Fotosticker des Babys verziert eine besondere Note. Gemeinsam mit der obligatorischen Geburtskarte sorgen kleine Naschereien in einem hübschen Glas für besondere Erinnerungen an die ersten Monate nach der Geburt. CEWE bietet Fotostickerbögen auf brillantem Fotopapier mit 4, 8 und 16 Bildern. Passend zum Anlass können CEWE CARDS im Babydesign gestaltet werden – mehr als 250 Gestaltungsvorlagen stehen auf www.cewe.de zur Auswahl.



Zum Kuscheln – das Fotokissen mit Babymotiv



Ob das Baby im Bett der Eltern schläft oder nicht ist bei diesem zauberhaften Kuschelkissen keine Frage. Mit dem Lieblingsmotiv vom Nachwuchs bedruckt findet das Fotokissen von CEWE in jedem Bett einen Platz. Stolz wird das Kissen mit der Enkelin oder dem Enkel auch von den Großeltern in Szene gesetzt und überbrückt die sehnsuchtsvolle Zeit zwischen den Familienbesuchen.



Mit dem Foto-Mobile sind Mama und Papa ganz nah



Babys lieben Bewegung. Und Babys lieben Mama und Papa. Die Freude ist groß, wenn eines zum anderen kommt – zum Beispiel als Foto-Mobile über der Wickelkommode. Und so geht’s: aus weißem Basteldraht einen Kreis formen. Unterschiedlich lange Bänder in der Lieblingsfarbe mit kleinen, dekorativen Klammern am Draht befestigen. Fotosticker oder Fotoabzüge in verschiedene Formen schneiden und an den Enden der bunten Bänder anbringen. Mit ein wenig Geschick entsteht so in wenigen Minuten ein ganz besonderes Mobile. Selbstklebende Fotosticker auf brillantem Fotopapier können über www.cewe.de gestaltet werden und sind auf Bögen zu jeweils 4, 8 oder 16 Bildern erhältlich.



Mit Fotos stylische Akzente setzen



Wann hat das Baby zum ersten Mal laut gelacht? Wann kam das erste Zähnchen? Neben den fotografischen Erinnerungen sind es auch die schriftlich festgehaltenen Dinge, an die sich Eltern viele Jahre später noch erinnern. Ein einfaches Notizbuch wird mit buntem Washi Tape und einem Foto vom kleinen Liebling verziert zu einem echten Design-Hingucker. Schnell gemacht und ein origineller Blickfang zugleich ist auch diese Deko-Idee: Das erste Familienfoto an der Wand oder der Zimmertür platzieren und einfach mit buntem Masking Tape umranden – so erhält ein besonderes Motiv einen fröhlichen Rahmen.



Tipp von CEWE: Die hochwertigen Retro Prints von CEWE eignen sich nicht nur als modernes Deko-Element, sondern sind auch ein originelles und individuelles Geschenk. Erhältlich sind sie im 16er, 24er oder 32er Set inkl. einer passenden Aufbewahrungsbox, die optimalen Schutz bietet.



Das erste Lächeln, der zielsichere Griff nach dem Lieblingsspielzeug oder die bezaubernde Mimik des schlafenden Babys – Mamas und Papas haben besondere Einblicke in die Entwicklung ihres Schatzes. Wer auch andere daran teilhaben lassen möchte, liegt mit einem CEWE FOTOBUCH genau richtig. Für langanhaltende Erinnerungen finden neben Fotos auch lustige Anekdoten, erste Wörter und kleine Videosequenzen ihren Platz.



