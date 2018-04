CEWE Kreativ-Tipps für den schönsten Tag im Leben

Hochzeitsplaner: in diesem Notizbuch steckt viel Liebe

Sobald das Wunschdatum für die Traumhochzeit feststeht, beginnt für das zukünftige Brautpaar die aufregende Zeit der Vorbereitungen. Ein individueller Hochzeitsplaner von CEWE sorgt neben Gelassenheit und Überblick für jede Menge Spaß während dieser spannenden Monate. Bei der zweiten Idee wird ein CEWE FOTOBUCH in ein Sticker-Album verwandelt, das die Gäste miteinander ins Gespräch bringt. Ein echter ‚Eisbrecher’ für jede Hochzeitsgesellschaft. CEWE zeigt, wie mit diesen kreativen Vorschlägen, Highlights für die Hochzeit gesetzt werden.



Notizbuch als Hochzeitsplaner: hier steckt die Liebe im Detail



Von der Gästeliste über die To-do-Listen bis zur Festlegung der Sitzordnung, bei einer Hochzeit gibt es viele Dinge zu planen. Bewährt und praktisch für den guten Überblick ist es, wenn das Brautpaar auf alle Informationen jederzeit zugreifen kann. Ein Notizbuch bietet viele Vorteile: es lässt sich leicht transportieren und dokumentiert gleichzeitig alle Details der Vorbereitung. So einzigartig wie die Planung der Traumhochzeit ist ein individuelles Notizbuch von CEWE. Das Cover kann über www.cewe.de ganz nach Wunsch gestaltet und bestellt werden. 144 wahlweise blanke, karierte oder linierte Seiten bieten viel Platz, um Informationen rund um den Hochzeitstermin zu sammeln. So entsteht ganz nebenbei ein Unikat im Scrapbook-Stil, das vor dem schönsten Tag des Jahres hilft, nichts zu vergessen. Nach der Hochzeit bietet der gut gefüllte Hochzeitsplaner dem Brautpaar dann Gelegenheit, die spannende Zeit der Vorbereitungen immer wieder Revue passieren zu lassen. Das Notizbuch von CEWE ist im Format DIN A4 oder DIN A5 ab 11,99 Euro (UVP) erhältlich.



CEWE FOTOBUCH als Sticker-Album sorgt für Hochstimmung



Mit dieser Idee kommt Schwung in die Hochzeitsgesellschaft: Die Gäste erhalten jeweils ein Sammelalbum und eine Tüte mit Fotostickern. Jetzt wird es spannend, denn jeder hat eine andere Sticker-Mischung erhalten. Wer sich auf der Feier zum erstem Mal begegnet, hat nun Gelegenheit, sich kennen zu lernen und beim Tauschen die eigene Sammlung zu komplettieren. Sind alle Fotosticker eingeklebt, ist die Feier in Schwung und für jeden Hochzeitsgast ein bildschönes Erinnerungsstück entstanden.



Und so geht’s: Auf www.cewe.de das CEWE FOTOBUCH Compact Panorama mit Heftbindung auswählen und mit den Lieblingsmotiven des Brautpaares die ganz persönliche Foto-Lovestory kreieren – zum Beispiel vom ersten gemeinsamen Urlaub bis zur Verlobung. Um das Fotobuch in ein Sticker-Album zu verwandeln, werden die Fotos so bearbeitet, dass einige Flächen im Größenverhältnis der gewünschten Sticker fehlen. Nummern auf diesen freien Plätzen zeigen an, welches Bild an welcher Stelle gefragt ist. Die fehlenden Motive werden über www.cewe.de als Fotosticker, beispielsweise auf Bögen mit 4 Stickern im Format 6 x 8 cm gestaltet. Danach die fertig bedruckten Bögen so schneiden, dass die Sticker einzeln vorliegen. Auf der Rückseite entsprechend der Nummerierung im Sammelalbum beschriften. Mischungen mit doppelten Motiven zusammenstellen und diese in Umschläge oder kleine Papiertütchen packen. Damit nichts herausfällt, mit einem Sticker verschließen. Besonders schön ist es, wenn das Motiv auf das Cover des Sticker-Hefts abgestimmt ist. Das CEWE FOTOBUCH Compact Panorama ist ab 10,95 Euro (UVP) bestellbar.



Zur ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung geht es hier:

https://www.cewe-fotobuch.de/magazin/20662-diy-video-das-sticker-album-zu-ihrer-hochzeit/



CEWE FOTOBUCH Compact Panorama, ab 10,95 Euro (UVP)

Fotosticker von CEWE, ab 1,99 Euro (UVP)





Notizbuch von CEWE, DIN A4 oder DIN A5, ab 11,99 Euro (UVP)

CeWe Stiftung & Co. KGaA

