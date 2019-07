Pressemitteilung BoxID: 761198 (Carthago Reisemobilbau GmbH)

Ferienspaß für Schulkinder: Carthago unterstützt Mitarbeiter während der Sommerferien

Beteiligung am Aulendorfer Kinderferienspaß 2019 / Professionelle Betreuung der Kinder, Carthago übernimmt die Kosten

Schulferien und Betriebsferien – das passt zeitlich nur selten deckungsgleich zusammen. Daher unterstützt Carthago seine Mitarbeiter mit schulpflichtigen Kindern am Stammsitz Carthago-City durch die Beteiligung am Ferienprogramm „Aulendorfer Kinderferienspaß 2019“.



Professionelle Betreuung der Kinder, Carthago übernimmt die Kosten



Spiele, Rätsel, Bastelarbeiten – erst wird die Stadthalle in eine bunte Unterwasserwelt, dann in einen riesigen Bauernhof verwandelt – der Aulendorfer Kinderferienspaß 2019 macht seinem Namen alles Ehre. Unter Leitung von Jugendsozialarbeitern sowie von Pädagogen des Kinderheims Haus Nazareth in Sigmaringen erleben Kinder von sechs bis zwölf Jahren während der Sommerferien ein buntes Ferienprogramm.



Carthago hatte für seine Mitarbeiter bereits frühzeitig zwölf Plätze gebucht und damit sogleich die Basis der gesamten Aktion gesichert. Die Kinder werden Montag bis Donnerstag von 7.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 7.00 bis 14.00 Uhr betreut. Die Kosten für die Mitarbeiterkinder übernimmt Carthago – so können die Eltern mit gutem Gewissen sorgenfrei ihrem Beruf nachgehen und ihre Kinder sind gleichzeitig bestens untergebracht.

