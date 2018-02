Carthago Gruppe auf der Reise + Camping in Essen: ein Stand, zwei Marken, mehr als 20 Reisemobile, Premiere für den Publikumsliebling Carthago liner-for-two

.

Mit mehr als 20 Reisemobilen präsentiert die Carthago Gruppe auf der Messe Reise + Camping in Essen (21. bis 25. Februar 2018) ihre ganze Bandbreite vom kompakten Van bis zum edlen integrierten Reisemobil der Spitzenklasse. Auf der größten Urlaubsmesse in Nordrhein-Westfalen treten die Marken Carthago und Malibu in Messehalle 3 auf einem gemeinsamen Stand mit mehr als 800 m² Fläche an. Ob aufgewerteter Malibu Van, rundum überarbeitete Malibu Reisemobile T und I, neue Varianten von Carthago oder die einzigartige Wohnlandschaft im Premierenmodell Carthago liner-for-two – das vielfältige Modellprogramm 2018 bietet Attraktionen für reisende Paare und Familien. Vor Ort präsent sind die drei Handelspartner RSF (Ochtrup im Münsterland), Reisemobile Berens (Pulheim-Brauweiler bei Köln) und Mareien Caravaning (Aldenhoven bei Aachen). Neben den ausgestellten Reisemobilen gibt es bei ihnen noch die Chance auf kurzfristig verfügbare Neufahrzeuge zur beginnenden Reisesaison.



→ Carthago: Messepremiere für das Paar-Raumwunder liner-for-two



Er ist der Publikumsliebling auf den Frühjahrmessen der Caravaningbranche: Mit der Premiere des Carthago liner-for-two 53 werden Urlaubsträume für Paare wahr. Das neue Modell bildet den Grundstock einer komplett neuen



Baureihe. Der innovative Grundriss setzt Maßstäbe für Reisemobile mit Rundsitzgruppe und bietet auf nur 7,83 m Länge ein echtes Raumerlebnis. Schwerpunkt ist die üppige Wohnlandschaft im Heck mit einer raffinierten, elektrisch ausfahrbaren Fernsehliege – das gibt es so nur bei Carthago. Abends verwandelt sich die Lounge-Sitzgruppe mit einem ausziehbaren 40-Zoll-Bildschirm in ein Heimkino.



Als Raumteiler zur praktischen Küche dient eine elegante Bar-Theke. Nach vorn schließt ein Raumbad den Wohnbereich ab. Einzigartig in Technik und Format ist auch das Hubbett: zwei miteinander verbundene, längs platzierte Einzelbetten mit durchgehender Liegefläche und bequemem Einstieg. Der Schlafraum lässt sich vollständig von Fahrerhaus und Wohnraum trennen und verwandelt sich somit in ein separates Schlafzimmer. Der Preis des integrierten Reisemobils beläuft sich auf 127.250 Euro.



Carthago präsentiert auf der Reise + Camping in Essen den Modelljahrgang 2018 mit allen Neuheiten. Insgesamt zeigt die führende Reisemobil-Premiummarke Europas acht Reisemobile. Darunter sind mit c-compactline I sowie dem chic c-line T gleich zwei Reisemobile des Jahres 2018.



Malibu: beeindruckende Flotte zum Markengeburtstag



Im Jubiläumsjahr präsentiert sich Malibu kraftvoll wie noch nie. Vor fünf Jahren trat die junge Marke erstmals auf. Jetzt ist sie in Essen bereits mit einer beeindruckenden Flotte von sechs Vans und sieben Reisemobilen präsent.



Der Komfort-Campingbus Malibu Van ist mit seinen vielen Innovationen ein Mitbegründer des aktuellen Booms der Komfort-Campingbusse. Ihre Messe-Premiere erleben die rundum aufgewerteten teilintegrierten und integrierten Reisemobile Malibu T und Malibu I des Jahrgangs 2018. Sie bringen Schwung in die Reisemobil-Mittelklasse, denn alle Malibu Reisemobile trumpfen mit einem vollwertigen durchgehenden Doppelboden, einem riesigen und tief abgesenkten Doppelbodenkeller sowie einem gänzlich neuen Außendesign auf. Besonders beliebt ist der neue Grundriss Malibu T/I 430 mit Einzelbetten.



→ Zweiradfans fahren Carthago und Malibu



Nahezu alle Reisemobilurlauber erweitern ihren Aktionsradius bequem und umweltfreundlich mit Zweirädern. Carthago und Malibu nehmen sich diesem Lieblingsthema der Reisemobilisten intensiv an. So überzeugen alle teilintegrierten und integrierten Reisemobile der beiden Marken durch geräumige Heckgaragen. Einzigartig ist die zum Patent angemeldete Pedelec-Garage, die in vielen Modellen mit Queensbett optional erhältlich ist.



So ist es nur logisch, dass Carthago seinen langjährigen Partner AL-KO auf der Messe bei dessen Sonderschau „Rad und Reisemobil – mit Sicherheit komfortabel" in Halle 2 unterstützt. Am Beispiel eines Carthago chic c-line I 4.2 präsentiert AL-KO sowohl ein elektrisch betätigtes Einzugssystem zum bequemen Verladen von Pedelecs und Rollern für die Heckgarage als auch einen Dreifach-Fahrradträger für die Heckmontage. Auf der parallel veranstalteten Messe „Fahrrad Essen" in Halle 7 zeigen Malibu und AL-KO einen Malibu Van 600 mit einer besonders komfortablen, elektrisch angetriebenen Transportplattform.

Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Reisemobilbau wurde 1979 von Karl-Heinz Schuler gegründet. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter und zählt in Europa zu den führenden Premium-Herstellern der Branche. Nicht von ungefähr heißt der Markenslogan: Carthago - das Reisemobil. Kernkompetenz sind integrierte Reisemobile vom Carthago c-compactline bis zum highliner und von 70.000 Euro bis zur Reisemobil-Luxusklasse weit über 200.000 Euro. Sitz des Unternehmens ist Carthago-City, die Firmenzentrale im oberschwäbischen Aulendorf mit einer der modernsten Reisemobilfertigungen Europas. Zwei Siege bei der Wahl zum Reisemobil des Jahres 2017 und die Auszeichnung mit dem European Innovation Award 2016 unterstreichen die Spitzenposition der Marke.



Malibu ist eine eigenständige Tochtermarke der Carthago Gruppe. 2013 für Produktion und Vertrieb von Komfort-Campingbussen gegründet, umfasst das Portfolio seit dem Modelljahr 2016 ebenfalls teilintegrierte und integrierte Reisemobile ab rund 60.000 Euro.

