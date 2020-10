Pünktlich zu Beginn der Winterzeit und analog zu den steigenden Corona-Infektionszahlen präsentiert das Geschenkelabel CAROKISSEN die Corona-Quarantäne-Wundertüte. Die Geschenkidee für Menschen, denen man Gesundheit und keinen Corona-Koller wünscht, ist ab sofort im Onlinehandel erhältlich.



Das handgefairtigte Corona-Geschenk enthält 15 Tipps und ein Rätsel, das dem Beschenkten ein Schmunzeln ins Gesicht zaubert. Die Corona-Quarantäne-Wundertüte eignet sich als Präsent für junge und alte Menschen: Familienangehörige, Freunde, Mitarbeiter, Kollegen, Nachbarn, Menschen in systemrelevanten Berufen, Supermarktkassierer, Briefträger oder Paketmann und für jeden, dem man mit einem Augenzwinkern die Quarantäne-Zeit versüßen möchte.



Tipps und Überraschungen gegen schlechte Laune



Neben Handschuhen und corona-konformen Hygieneartikeln steckt in der Corona-Quarantäne-Wundertüte ein größenverstellbarer, waschbarer Unisex-Mund-Nasen-Schutz mit Tasche für Filter im Wert von 16,50 €. Medizinisch zertifiziert ist der Mund-Nasen-Schutz nicht. Ergänzend enthält die Wundertüte 15 erprobte Quarantäne-Tipps zum Nachahmen. Es gibt kleine Details mitsamt Alltagsgegenständen und Überraschungen gegen schlechte Laune und Langeweile in der häuslichen Isolation zu entdecken. Eine Postkarte für eine persönliche Grußbotschaft komplettiert den Wundertüteninhalt. Auf Wunsch kann die Postkarte im Webshop beim Checkout kostenlos beschriftet werden. Eine zeitnahe und kontaktlose Geschenke-Zustellung inklusive persönlicher Grußnachricht ist damit gewährleistet.



Jede Wundertüte ein Unikat



Der Wundertüten-Inhalt variiert farblich von Corona-Quarantäne-Wundertüte zu Corona-Quarantäne-Wundertüte und keine gleicht exakt der anderen. Jede Wundertüte enthält liebevolle Details und ihr Inhalt ist aufgrund von Hamsterkäufen aktuell in einigen Drogerie- und Supermarktfilialen vergriffen. Die Herstellung der Tüten erfolgt in Handarbeit in Deutschland. Menschen mit Handicap falten, kleben, nähen, stempeln und befüllen die Wundertüten.



Mit und ohne Inhalt erhältlich



Die Corona-Quarantäne-Wundertüte ist ein zeitgemäßes Wundertüten-Modell und ergänzt das bunte CAROKISSEN Wundertüten-Sortiment. Genau wie die anderen Wundertüten ist die Corona-Quarantäne-Wundertüte auch für Kreative zum Selbstbefüllen für 2,90 € ohne Inhalt erhältlich (https://carokissen.com/...). Die mit Überraschungen befüllte Corona-Quarantäne-Wundertüte ist ab dem 28.10.2020 zum Preis von 19,90 € im Onlineshop und über amazon verfügbar.



https://carokissen.com/...

