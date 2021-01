Auch in diesem Jahr werden wieder innovative Projekte oder Produkte, die einen vorbildlichen Beitrag zur Förderung Nachwachsender Rohstoffe leisten, gesucht. Bis zum 30. April 2021 können sich Unternehmen, Institutionen, Verbände, Vereine, Kommunen oder Privatpersonen bei C.A.R.M.E.N. e.V. um die Preise bewerben. Es winken Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro!



Sie haben Interesse? Dann nehmen Sie an der Online-Veranstaltung „Bewerbungsaufruf Förderpreise 2021: Projekte und Produkte mit Nachwachsenden Rohstoffen gesucht“ am 04. Februar 2021 ab 10:00 Uhr teil. Programm und Anmeldung unter https://www.edudip.com/de/webinar/forderpreise-nachwachsende-rohstoffe/585466



Schicken Sie Ihre Bewerbung aus den Bereichen:





Bioökonomie

Biobasierte Kunststoffe und Verbundwerkstoffe

Ökologisch Bauen und Holzbau

Energiekonzepte mit Nachwachsenden Rohstoffen

Biobasierte Verfahren und Prozesse

Ressourceneffizienz, Umwelt- und Klimaschutz





Ihr Mehrwert



Die mit dem Ernst-Pelz-Preis oder dem Förderpreis Nachwachsende Rohstoffe ausgezeichneten Projekte oder Produkte profitieren:





vom Marketing durch das C.A.R.M.E.N.-Netzwerk – zum Beispiel auf Messen und Veranstaltungen

von Veröffentlichungen in der Presse

von der offiziellen Urkunde „Förderpreis Nachwachsende Rohstoffe“ (verliehen durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) oder „Ernst-Pelz-Preis“ (verliehen durch den Stifter)

von einer Preisverleihung im Rahmen des Festaktes zum C.A.R.M.E.N.-Symposium 2021 in Würzburg





Ihre Bewerbung



Bewerbungen können bis zum 30. April 2021 über das Online-Formular auf der C.A.R.M.E.N.-Website eingereicht werden. Die eingereichten Bewerbungen werden bei der Wahl beider Preisträger berücksichtigt.



Weitere Informationen zur Bewerbung, das Bewerbungsformular sowie die Teilnahmebedingungen erhalten Sie auf unser Webseite unter https://www.carmen-ev.de/termine/c-a-r-m-e-n-symposium/bewerbung-fuer-foerderpreis-nawaro-und-ernst-pelz-preis/



Die Förderpreise



Der Förderpreis Nachwachsende Rohstoffe und der Ernst-Pelz-Preis gehören seit fast 30 Jahren zu den bedeutendsten Auszeichnungen zur Förderung Nachwachsender Rohstoffe. Informieren Sie sich auf unserer Webseite auch über den „Förderpreis Nachwachsende Rohstoffe“ und den „Ernst-Pelz-Preis“ sowie die Preisträger der letzten Jahre.

