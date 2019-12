Pressemitteilung BoxID: 779329 (Carlsberg Deutschland GmbH)

Ins neue Jahr, mit ohne Alkohol: Lübzer begrüßt 2020 mit großer Kampagne

Gute Vorsätze halten deutlich länger, wenn sie lecker schmecken. Pünktlich zum Start des neuen Jahres stellt Lübzer mit seiner Kommunikationsoffensive die Sorte Lübzer Alkoholfrei und die alkoholfreien Biermixgetränke in den Fokus. Unterstützt wird die Kampagne von umfangreicher Außenwerbung, die mit besonderen Freizeitmomenten zeigt, dass Biergenuss nicht vom Alkoholgehalt abhängt.



Was früher noch außergewöhnlich war, hat sich heute längst etabliert - die Kunden greifen immer öfter zur alkoholfreien Bier-Variante. Mit der neuen Kampagne zahlt Lübzer genau auf diesen Trend ein und fördert den Verkauf seiner alkoholfreien Sorten Pils, Grapefruit und Zitrone.



Die notwendige Präsenz für die Kampagne generiert die beliebte Biermarke durch aufmerksamkeitsstarke Außenwerbung und vermittelt eine deutliche Botschaft: voller Biergenuss auch ohne Alkohol! Verstärkt wird die Kampagne mit einer zielgruppenorientierten Spindwerbung in Fitnessstudios. Diese spricht Konsumenten direkt an, die den guten Vorsätzen Taten folgen lassen. Mit witzigen Sprüche auf Edgar Cards, die parallel in selbigen Fitnessstudios platziert werden, setzt Lübzer auf einen hohen Wiedererkennungswert. Begleitet wird die Kampagne durch integrierte Social-Media-Kommunikation. Für die Handelspartner besonders interessant: Im Januar 2020 sind Maßnahmen zur Aktivierung der Kampagne am POS geplant, darunter Kastenstecker und Topper, die zusätzliche Umsätze und eine erhöhte Kundenfrequenz versprechen.



Die Marke Lübzer

Seit 1877 wird das beliebteste Bier Nordostdeutschlands in Lübz im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns aus hochwertigen Rohstoffen gebraut. Gemäß der Devise „Das Leben ruft“ lädt Lübzer dazu ein, die schönen Momente abseits des Alltags bewusst zu genießen. Mit dem Ziel, das gemeinschaftliche Leben in Norddeutschland aktiv mitzugestalten, setzt sich die Brauerei für Kultur, Sport und Umweltschutz in der Region ein. Zur Lübzer Markenfamilie zählen neben dem Flaggschiff Lübzer Pils die Sorten Lübzer Export, Lübzer Urkraft, Lübzer Bock, Lübzer Schwarzbier und Lübzer Alkoholfrei sowie das Biermischgetränke-Sortiment bestehend aus Lübzer Lemon, Lübzer Zitrone Alkoholfrei, Lübzer Grapefruit und Lübzer Grapefruit Alkoholfrei. Die Mecklenburgische Brauerei Lübz ist ein Unternehmen der Carlsberg Deutschland Gruppe.

