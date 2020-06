Pressemitteilung BoxID: 803295 (Carlsberg Deutschland GmbH)

Gute Aussichten für Schulabgänger: Lübzer stellt auch 2020 Auszubildende ein

Das Jahr 2020 stellt Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen vor nicht gekannte Herausforderungen. Trotz der außergewöhnlichen Situation bietet die Lübzer Brauerei auch in diesem Jahr Schulabgängern eine berufliche Perspektive und ermöglicht als attraktiver Ausbildungsbetrieb einen erfolgreichen Start ins Arbeitsleben.



Bereits seit 1877 produziert die Mecklenburgische Brauerei Lübz GmbH ihr beliebtes Bier im Nordosten Deutschlands. Als eine der modernsten Produktionsstätten wurde die Brauerei für ihr Qualitäts- und Umweltmanagement zertifiziert und zählt zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben der Stadt Lübz und der Region.



Auch in diesem Jahr bildet Lübzer aus: Ab August werden vier neue Azubis ihre Ausbildung als Brauer und Mälzer, Mechatroniker und Chemielaborant in Lübz beginnen. „Gerade in dieser herausfordernden und unruhigen Zeit wollen wir Schulabgängern Ausbildungsplätze mit Zukunft anbieten“, sagt Bastian Pochstein, Geschäftsführer der Mecklenburgischen Brauerei Lübz. „Eine Lehrstelle bei Lübzer ermöglicht einen abwechslungsreichen und sicheren Einstieg ins Berufsleben. Die Handwerksberufe, in denen wir ausbilden, zeigen vielfältige Möglichkeiten auf, auch die einer weiterführenden Karriere im Betrieb.“



Lübzer beschäftigt derzeit rund 200 Mitarbeiter. Davon sind drei Auszubildende. Die Bewerbungsphase für den Ausbildungsbeginn im Jahr 2021 startet im Herbst.



Die Marke Lübzer



Seit 1877 wird das beliebteste Bier Nordostdeutschlands in Lübz im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns aus hochwertigen Rohstoffen gebraut. Gemäß der Devise „Das Leben ruft“ lädt Lübzer dazu ein, die schönen Momente abseits des Alltags bewusst zu genießen. Mit dem Ziel, das gemeinschaftliche Leben in Norddeutschland aktiv mitzugestalten, setzt sich die Mecklenburgische Brauerei Lübz für Kultur, Sport und Umweltschutz in der Region ein. Zur Lübzer Markenfamilie zählen neben dem Flaggschiff Lübzer Pils die Sorten Export, Urkraft, Bock und Schwarzbier sowie die alkoholfreien Sorten Lübzer Alkoholfrei, Alkoholfrei Grapefruit und Alkoholfrei Zitrone. Die Biermischgetränke Lübzer Naturradler Zitrone und Lübzer Naturradler Grapefruit vervollständigen das Sortiment. Die Mecklenburgische Brauerei Lübz ist ein Unternehmen der Carlsberg Deutschland Gruppe.

