Pressemitteilung BoxID: 787742 (Carlsberg Deutschland GmbH)

Der Sommer kann kommen: Lübzer launcht neues Naturradler-Sortiment

Lübzer erfrischt ab März das Biermixsortiment mit der neuen Sorte „Naturradler Zitrone“. Der beliebte naturtrübe Grapefruit-Biermix von Lübzer heißt ab sofort „Naturradler Grapefruit“. Die Rezeptur bleibt unverändert. Mit den zwei feinherb-fruchtigen Geschmacksrichtungen bedient Lübzer den anhaltenden Naturradler-Trend und bietet die perfekte Erfrischung für den kommenden Sommer.



Lübzer läutet die Aktiv-Saison ein. Die Produktneuheit Lübzer Naturradler Zitrone, ein Biermixgetränk aus 50 % feinherbem Lübzer Bier und 50 % fruchtiger Zitronenlimonade mit 2,5 % Alkohol, eignet sich als köstliche Erfrischung für jede Gelegenheit, egal ob entspannt an der See, nach dem Sport oder einfach zu Hause im Garten in geselliger Runde. Naturradler Zitrone ersetzt die Sorte Lübzer Lemon Radler Klassisch. Das Naturradler Grapefruit behält seine beliebte Rezeptur mit 40 % Lübzer Bier, 60 % Pink-Grapefruitlimonade und nur 2 % Alkohol. Beide Naturradler zeichnen sich durch einen hohen Fruchtanteil für ein besonders erfrischendes Geschmackserlebnis aus. Mit ihrem authentischen Charakter treffen Lübzer Naturradler Zitrone und Lübzer Naturradler Grapefruit den Geschmack einer modernen und aktiven Zielgruppe und begeistern Konsumenten, die besonderen Wert auf Natürlichkeit legen.



Kastenstecker- und -aufleger auf den Naturradlerkästen sowie Kastenumwickler, die über die Neuprodukte informieren, begleiten die Kombi-Platzierung der beiden Naturradler am POS. Zusätzlich finden flächendeckend Verkostungen und Sampling-Aktionen statt: Beim Kauf eines Kasten Lübzer Bier erhält der Kunde eine Flasche Naturradler Zitrone gratis dazu. Die Einführungskampagne wird außerdem durch reichweitenstarke Out-of-Home-Aktionen mit Großflächenplakaten am POS und einer Digital- und Social-Media-Kommunikation unterstützt.



Lübzer Naturradler Zitrone und Lübzer Naturradler Grapefruit sind erhältlich als 0,33l-Flasche (auch als 6 x 0,33l und 4 x 6 x 0,33l) und 0,5l-Flasche (auch als 20 x 0,5l) sowie als 0,5l-Dose (auch als 24 x 0,5l, Lübzer Naturradler Grapefruit auch als 6x0,5l).

