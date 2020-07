Pressemitteilung BoxID: 809297 (Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.)

Spender aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart unterstützen Arbeit von Caritas international mit 2,1 Millionen Euro

Mit knapp 2,1 Millionen Euro haben Spender aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr 2019 die Arbeit von Caritas international unterstützt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das Ergebnis einen leichten Spendenrückgang. Für Caritasdirektor Oliver Merkelbach zeigt das Spendenergebnis, „wie verbunden die Menschen in Württemberg mit den Menschen weltweit sind. Millionen von Kindern, Frauen und Männern sind auf diese humanitäre Hilfe angewiesen.“ Die Spenderinnen und Spender aus ganz Württemberg haben Hilfsprojekte in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika unterstützt. Eine besonders hohe Spendensumme kam dabei der allgemeinen Not- und Katastrophenhilfe sowie dem Wiederaufbau in Mosambik nach dem Wirbelsturm Idai zugute. Damit verzeichnet Rottenburg-Stuttgart unter den 27 deutschen Bistümern den vierthöchsten Spendeneingang für die internationale Arbeit.



Aktuell bestimmt die Pandemie die internationale Hilfe: Aus dem Corona-Hilfefonds von Caritas international sind bislang 600.000 Menschen weltweit unterstützt worden. Die Hilfsprojekte reichen von der medizinischen Ausstattung von Gesundheitsstationen bis hin zu Lebensmittelverteilungen für Tagelöhner, denen durch den Lockdown ihre Einkünfte weggebrochen sind. Das Hilfswerk der deutschen Caritas stellt sich darauf ein, dass insbesondere aufgrund der indirekten Folgen der Pandemie diese Hilfe noch lange fortgeführt werden muss. „Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona werden uns weltweit wie ein langer Schatten verfolgen, selbst wenn die gesundheitlichen Folgen irgendwann kontrollierbar sein sollten. Hunderte Millionen Menschen werden in die Armut abrutschen und Hunger leiden“, warnt Oliver Müller, Leiter von Caritas international.



Große Sorge bereiten Caritas international die massiven Einschränkungen bezüglich der eigenen Handlungsmöglichkeiten als Hilfswerk: „Die Zahl der jährlich getöteten Helfer hat sich seit den 90er Jahren verdreifacht, und die Politisierung von Humanitärer Hilfe nimmt zu. Humanitäre Hilfe wird aber auch immer häufiger gesellschaftlich in Frage gestellt, teilweise gar kriminalisiert. Diese Entwicklung bereitet uns große Sorgen“, so Oliver Müller, Leiter von Caritas international.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (