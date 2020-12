Dazu übernehmen der Caritasverband Arnsberg-Sundern und die CariPro Beteiligungs gGmbH des DiCV Paderborn die Anteile der aktuellen Gesellschafter der St. Marien gGmbh: die Kath. Kliniken im Märkischen Kreis gGmbH, die Katholische Kirchengemeinde St. Blasius Balve und die CURA gem. Beteiligungsgesellschaft mbH.



„Bereits im August 2020 wurde der Caritasverband Arnsberg-Sundern vom bisherigen Gesellschafter angefragt, ob wir den Betrieb in Balve weiterführen möchten. Nach internen Überlegungen, Prüfungen und Verhandlungen mit den aktuellen Gesellschaftern konnte eine gute und zielgerechte Lösung gefunden werden, um die Einrichtung im Sinne der Bewohner*innen sowie Mitarbeiter* innen gut weiterführen zu können“, freuen sich die Vorstände des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern Marek Konietzny und Christian Stockmann.



Arnsberg-Sundern ist weiterhin ein caritativer Träger auf den Grundsätzen des gemeinsamen Glaubens für die Bewohner*innen, Mitarbeiter*innen und auch für die

Bürger*innen in Balve und der Region aktiv.



„Unser Ziel war es, einen katholischen und starken Partner aus der Region als neuen Betreiber unseres Altenpflegeheims und unserer Seniorenwohnanlage zu gewinnen, der mit neuen Ideen und Investitionen das Haus zukunftsfähig aufstellt. Wir freuen uns, dass wir mit dem Caritasverband Arnsberg-Sundern dieses Ziel nun erreichen konnten“, so Jürgen Känzler, Geschäftsführender Vorsitzende des Kirchenvorstands der Pfarrgemeinde St. Blasius Balve.



Mit der Übernahme der St. Marien gem. GmbH, steht der Caritasverband Arnsberg-Sundern vor einer weiteren Herausforderung. „Das Gebäude muss in Übereinstimmung mit dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) um- und ausgebaut werden. Derzeit können aufgrund der Bestimmungen des WTG nur 66 der 70 möglichen Plätze belegt werden“, so Konietzny, kaufmännischer Vorstand des Caritasverbandes. Über das genaue Prozedere wird die Bewohnerschaft, Belegschaft und Öffentlichkeit zu gegebener Zeit informiert und in den Prozess involviert. „Wir freuen uns sehr auf die zukünftigen Begegnungen und auf eine gute gemeinsame Zeit mit den Kolleg*innen und den Bewohner*innen und der Gemeinde. Gerade jetzt, auch in der herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie, braucht es Zuversicht und eine starke Gemeinschaft“, blickt Stockmann, sozialfachlicher Vorstand des Caritasverbandes, in die Zukunft. „Unser Caritasverband Arnsberg-Sundern will sich deshalb engagiert in Balve vor Ort, in der Einrichtung und in der Gemeinde einbringen.“



Das Seniorenhaus St. Johannes bietet Dauer- und Kurzzeitpflege als Vertragspartner aller Pflege- und Krankenkassen. Im direkten Anschluss an das Seniorenhaus befindet sich die Anlage für „Betreutes Wohnen“. Mit ca. 15 km Entfernung liegt es in der Nachbarschaft zum Seniorenhaus St. Franziskus in Sundern des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern.



„Die Weiterführung sowie der Um- und Erweiterungsbau des Seniorenhauses St. Johannes in Balve bedeutet für den Caritasverband Arnsberg-Sundern große Verpflichtung und Verantwortung. Ein gut geführtes Seniorenhaus, das alle Anforderungen sowohl in räumlicher als auch inhaltlicher Sicht erfüllt, ist ein Gewinn für die Bürger*innen in Balve und der Region“, so Herr Friedhelm Wolf, Vorsitzender des Caritasrates des Caritasverbandes.

