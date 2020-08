Pressemitteilung BoxID: 812608 (Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V.)

Angrillen!

Im Seniorenhaus St. Josef wird auch mittags gegrillt

Der Grillduft in der Luft, ein kühles Bier dazu – das hat schon was. Das ist auch im Seniorenhaus St. Josef in Wickede so. Kürzlich gab es eine leckere Auswahl vom Grill zum Mittag. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten die Auswahl zwischen klassischen Grillwürstchen oder Putensteaks, dazu gab es Brote, Dips, Saucen, Bauernsalat und Kartoffelsalat am Buffet.



Bei herrlichstem Sonnenschein war geplant das Ganze unter freiem Himmel zu genießen, diese Rechnung wurde allerdings ohne die vielen Wespen gemacht, die um die Mittagszeit besonders aktiv waren. Bei den Vorbereitungen am Morgen fiel schon auf, dass es sehr viele Wespen gab und das Risiko war dann einfach zu groß, dass jemand gestochen wird. Kurzerhand wurde umdisponiert und die Bewohnerinnen und Bewohner bekamen das frische Grillgut in den Tagesräumen serviert.



Dadurch, dass der leckere Grillgeruch das ganze Haus durchflutete und gerade, weil es natürlich auch ein Bierchen, Cola, Fanta, Fassbrause, Weizenbier und mehr zu trinken gab, tat das der Stimmung keinen Abbruch. „Auch, wenn es letztlich dann doch drinnen stattfinden musste, war es eine gelungene Aktion, die Bewohnerinnen und Bewohner waren begeistert und es hat allen richtig gut geschmeckt“, freut sich Sebastian Füst, Einrichtungsleiter.

