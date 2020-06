Pressemitteilung BoxID: 802044 (Care for Cancer UG)

Care for Cancer startet kostenloses 8-Wochen Coaching für ein gesünderes Leben

Wie ein Start-Up aus Hamburg, mehr Menschen zur aktiven Krebsprävention bewegen will

Krebsvorsorge kann lebenswichtig sein, denn rund jeder Zweite in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs - und Krebs ist nach wie vor die zweithäufigste Todesursache.



Doch nicht nur die Vorsorge beim Spezialisten ist wichtig, denn jeder Mensch kann auch in seinem Alltag etwas für seine Gesundheit tun und dadurch sein persönliches Krebsrisiko reduzieren.



Deshalb startet Care for Cancer im Juni 2020 sein kostenloses Coaching Programm.



In acht abwechslungsreichen Wochen gibt es interessante Aufgaben und Hintergrundinformationen – unter anderem zu den Themen Ernährung und Bewegung, aber auch zu Achtsamkeit, Meditation oder Stressbewältigung. Das Coaching deckt viele verschiedene Bereiche des Lebens ab und kann dabei helfen, ungesunde Gewohnheiten los zu werden und somit gesundheitlich zu profitieren.



„Mit Hilfe eines Coachings fällt es leichter, den inneren Schweinehund zu besiegen und gewünschte Verhaltensänderung in den Alltag einzubauen,“ sagt Robert Kocher, Mitgründer von Care for Cancer. „Wir wissen, wie schnell man zuhause dem Fastfood nachgibt und lieber auf dem Sofa entspannt, anstatt sich zu bewegen oder etwas Gesundes zu kochen. Deshalb basiert unser Coaching auf kleinen Schritten, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen, also machbar sind. Ein erhobener Zeigefinger wäre da nur kontraproduktiv.“



Die Coaching Tipps basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und stellen keine unlösbaren Anforderungen an die Teilnehmer. Wenn nur ein oder zwei Veränderungen dauerhaft beibehalten werden, kann sich die Teilnahme schon lohnen, denn gerade bei ungesunden Angewohnheiten, können bereits kleine Veränderungen Großes bewirken.



Die Coaching Aktion wird durch engagierte Partner, wie etwa KptnCook, Prana Up your Life, Clearlight Sauna, The Medical Yogi und YogaEasy mit tollen Angeboten unterstützt und ist für alle Teilnehmer kostenlos.



Die Anmeldung ist ab sofort unter hhtps://coaching.careforcancer.de möglich.

