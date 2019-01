Sicher geschützt vor Blutsaugern: Zecken- und Mückenschutz von ambratec

25.01.19

Der Winter neigt sich dem Ende zu und die Arbeit im Freien nimmt wieder Fahrt auf. Mit steigenden Temperaturen über 7 °C werden aber auch blutsaugende Insekten wieder aktiv, deren Bisse zur gesundheitlichen Belastung werden können. Die Zecken-Saison dauert in der Regel von Februar bis Oktober. Mit dem effektiven Insektenschutz Zeckin hat ambratec jedoch den passenden Schutz parat.



Kleiner Biss – große Wirkung



Besonders bei Tätigkeiten im Freien besteht die Gefahr eines Zeckenbisses. Während der Biss selbst kein Gesundheitsrisiko darstellt, sind die Folgen des Kontaktes mit einer Zecke nicht selten gravierend. Der Parasit kann lebensgefährliche Krankheitserreger übertragen. Zu den bekanntesten Krankheiten gehört die Borreliose, eine bakterielle Infektionskrankheit, die das Nervensystem sowie Gelenke und Organe befallen kann. Darüber hinaus gilt die Zecke als Überträger des FSME-Virus, das Hirnhaut- und Rückenmarkentzündungen auslösen und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.



Ein Schutzschild gegen Parasiten



Um derartigen Krankheiten vorzubeugen, ist ein zuverlässiger Schutz unerlässlich, der lange wirkt und gleichzeitig hautschonend ist. Der hochwirksame Insektenschutz Zeckin von ambratec vereint beide Komponenten in einem Spray. Neben Zecken schützt Zeckin gleichzeitig auch vor anderen beißenden und saugenden Insekten wie Mücken oder Moskitos. Durch die praktische Sprühfunktion lässt sich das Mittel gleichmäßig auf Haut und Kleidung auftragen.



ambratec

ambratec bietet Spezialchemie für den Facility-Bereich und sorgt mit seinen Produkten und Lösungen für die funktionserhaltende und wiederherstellende Reinigung von Gebäuden und Außenanlagen.

ambratec hat seinen Sitz in Mainz und ist ein Geschäftsfeld der Caramba Chemie Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht europäischen Ländern.

