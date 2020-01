Pressemitteilung BoxID: 782044 (Carado GmbH)

Carado gewinnt DCC-Sicherheitspreis 2020

Van V 337 für höchste Sicherheit und Komfort ausgezeichnet

Januar 2020 – Sein innovativer Grundriss, seine Nutzerfreundlichkeit und die hohe Qualität der Produktion haben die Experten des Deutschen Camping-Clubs (DCC) überzeugt: Der Carado Van V 337 erhält den diesjährigen DCC-Sicherheitspreis. Die Auszeichnung wurde am 10. Januar in Zusammenarbeit mit der Messe Stuttgart auf der Touristikmesse CMT in Stuttgart verliehen.



Mit dem DCC-Sicherheitspreis würdigt der Deutsche Camping-Club herausragendes Engagement von Fahrzeugherstellern. Nach Meinung der DCC-Caravanberater zeigt Carado mit der V 337-Baureihe, wohin aus Verbrauchersicht der Weg in Zukunft gehen muss. „Dieser Preis ist etwas ganz Besonderes für uns“, sagt Julian Manz, Markenverantwortlicher bei Carado, „denn das Fahrzeug wird von Verbrauchern für Verbraucher geprüft. Wir freuen uns umso mehr, dass unser Modell die Anerkennung der Jury findet, da Kundenorientierung für uns oberste Priorität hat. Für uns stehen bei der Entwicklung der Fahrzeuge die Menschen und ihre Bedürfnisse ganz klar im Vordergrund. Wir wollen, dass sie sich auf der Straße mit unseren Reisemobilen wohlfühlen und im Innenraum ein wohnliches Ambiente wie zuhause genießen.“



Das Beste aus zwei Welten



Der schlanke und wendige V 337 schließt laut DCC die Lücke zwischen dem kompakten Kastenwagen und dem geräumigen Reisemobil, indem er das Beste aus beiden Welten verbindet. Damit spricht er Zielgruppen jeden Alters an. Mit einer Gesamtbreite von benutzerfreundlichen 2,14 Metern, einer Gesamtlänge von 6,65 Metern und einer Gesamthöhe von 2,71 Metern bietet er ausreichend gemütlich und effizient gestalteten Wohnraum. Das helle, freundliche Möbeldekor lässt das Innere dabei geräumig und einladend wirken. Besonders positiv fiel bei der Juryentscheidung zudem die Höchstzuladung von stattlichen 880 Kilogramm ins Gewicht. Ermöglicht wird dies durch moderne, gewichtsoptimierte Materialien.



Das Ergebnis der Jury fasst DCC-Präsident Andreas Jörn zusammen: „Die Auszeichnung ist verdient und ermöglicht es unterschiedlichsten Altersgruppen, Camping unbeschwert zu genießen.“



Über die Erwin Hymer Group

Die Erwin Hymer Group ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Thor Industries, dem weltweit führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit über 25.000 Mitarbeitern. Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera sowie das Reiseportal freeontour.





