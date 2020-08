Pressemitteilung BoxID: 809638 (Capitol Kino Schwerin GmbH)

Tränen- und Herzschmerz-Garantie im Filmpalast!

Am 12.08. zeigt der Filmpalast Capitol Schwerin vor Bundesstart das herzzerreißende Drama „I Still Believe“ im Rahmen der Ladies Preview.



Am 12.08. ist es endlich soweit und die seit einigen Monaten erste Ladies Preview steht auf dem Programm: „I still Believe“ – nur am 12.08.2020 um 19:45 Uhr. Ab 19:00 Uhr werden Sie vom Filmpalast Team herzlich empfangen und erhalten zum Film ein Glas Prosecco und Schokolade – ein Abend für alle Ladies!



Der Film „I still Believe“ erzählt die wahre Geschichte des amerikanischen 20-jährigen Musikers Jeremy Camp, der sich unsterblich in Melissa verliebt. Die Diagnose Eierstockkrebs trifft das junge Paar hart und als sie kurz nach ihren Flitterwochen die Nachricht erhalten, dass der Krebs gestreut habe, wird ihre Liebe und ihr Glaube auf eine harte Probe gestellt. Kann das junge Paar mit Hilfe ihrer Musik den Lebensmut zurückgewinnen?



Der Vorverkauf läuft; Weitere Informationen zur Ladies Preview, und die Tickets finden Sie im Internet unter: www.capitol.schwerin.de.





