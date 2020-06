Pressemitteilung BoxID: 802082 (Capitol Kino Schwerin GmbH)

"Schau mir auf die Leinwand, Kleines!"

Filmklassiker von Casablanca bis Matrix: Kultkino im Filmpalast Capitol Schwerin vom 11.06. bis 28.06.2020

Wer wollte nicht schon immer mal „Casablanca“ und Co auf großer Leinwand sehen – im Rahmen des „Filmpalast Kultkino“ zeigt das Filmpalast Capitol Schwerin beliebte Film-Klassiker der Kinogeschichte noch einmal. Filmgeschichte zum Wieder- oder Neu-Entdecken.



Das Capitol Schwerin hat sich in der aktuell recht Film-leeren Zeit für seine Gäste etwas ganz Besonderes überlegt: alte und neue Filmklassiker noch einmal auf die Kinoleinwand bringen. Gestartet wird am 11.06. mit Casablanca (17:00 & 20:00 Uhr), darauf folgt am 14.06. „Der Zauberer von OZ“ (14:30 & 17:00 & 20:00 Uhr), am 16.06. „Doktor Schiwago“ (18:00 Uhr), am 18.06. „Inception“ (17:00 & 20:00 Uhr), am 21.06 „Matrix“ (17:00 & 20:00 Uhr), am 25.06.“Der unsichtbare Dritte“ (17:00 & 20:00 Uhr) und am 28.06. „Bei Anruf Mord“ (17:00 & 20:00 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 6€ - für Kinder 5€.



Weitere Informationen zum Kultkino und dem aktuellen Programm finden Sie im Internet unter www.das-capitol.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (