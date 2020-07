Pressemitteilung BoxID: 806201 (Capitol Kino Schwerin GmbH)

Große Opern für die große Leinwand!

Einen besonderen Opern-Genuss gibt es dieses Jahr im Filmpalast Capitol Schwerin; hier wird an fünf Sonntagen jeweils eine Aufzeichnung der beliebtesten Opern gezeigt im MET Opera Sommer-Festival.



Obwohl dieses Jahr alle Opern-Festivals in Bayreuth, Verona und München abgesagt wurden, gibt es dieses Jahr für Fans der klassischen Kunst etwas ganz Besonderes: Fünf ausgewählte Opern-Highlights der letzten Jahre werden nun noch einmal auf der großen Leinwand gezeigt. Ein tolles Event für jeden, der bisher nicht in den Geschmack dieser großartigen Opern kommen durfte und für die, die den Sommer und die Wartezeit auf die neue MET-Saison mit einem Wiedersehen seiner Lieblingsoper verkürzen wollen. Das Sommerfestival 2020 der MET Opera im Kino:



- 12.07.2020 - Bizet: Carmen



- 26.07.2020 - Rossini: Der Barbier von Sevilla



- 09.08.2020 - Wagner: Parsifal



- 23.08.2020 - Puccini: La Bohème



- 06.09.2020 - Verdi: La Traviata



Beginn der Vorstellung ist jeweils um 16:00 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 23,50€, das Abo-Ticktet für alle fünf Vorstellung zum Vorzugspreis von nur 105,00€ ist nur an der Kinokasse bis einschließlich 12.07.2020 erhältlich. Der Vortverkauf läuft. Sichern Sie sich schnell noch Ihren Lieblingsplatz, in Ihrem Lieblingskino, in Schwerin.



Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Tickets finden Sie im Internet unter www.das-capitol.de.

